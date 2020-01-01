VVV (VVV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VVV (VVV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VVV (VVV) teave Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API. Ametlik veebisait: https://venice.ai/home Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf Ostke VVV kohe!

VVV (VVV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VVV (VVV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 144.40M $ 144.40M $ 144.40M Koguvaru: $ 74.45M $ 74.45M $ 74.45M Ringlev varu: $ 33.36M $ 33.36M $ 33.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 322.23M $ 322.23M $ 322.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 19.9 $ 19.9 $ 19.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 Praegune hind: $ 4.328 $ 4.328 $ 4.328 Lisateave VVV (VVV) hinna kohta

VVV (VVV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VVV (VVV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VVV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VVV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VVV tokeni tokenoomikat, avastage VVV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VVV Kas olete huvitatud VVV (VVV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VVV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VVV MEXC-ist osta!

VVV (VVV) hinna ajalugu VVV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VVV hinna ajalugu kohe!

VVV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VVV võiks suunduda? Meie VVV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VVV tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!