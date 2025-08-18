Vtrading (VTRADING) reaalajas hind on $ 0.00143. Viimase 24 tunni jooksul VTRADING kaubeldud madalaim $ 0.00122 ja kõrgeim $ 0.00144 näitab aktiivset turu volatiivsust. VTRADINGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08890585270467183 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001026340497489587.
Lüliajalise tootluse osas on VTRADING muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -7.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Vtrading (VTRADING) – turuteave
No.4926
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 13.17
$ 13.17$ 13.17
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Vtrading praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 13.17 24 tunnise kauplemismahuga. VTRADING ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.43M.
Vtrading (VTRADING) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Vtrading tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00065
-31.25%
60 päeva
$ -0.0001
-6.54%
90 päeva
$ -0.00192
-57.32%
Vtrading Hinnamuutus täna
Täna registreeris VTRADING muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Vtrading 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00065 (-31.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Vtrading 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VTRADING $ -0.0001 (-6.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Vtrading 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00192 (-57.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Vtrading (VTRADING) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience.
Vtrading on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vtrading investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VTRADING panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Vtrading kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vtrading ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Vtrading hinna ennustus (USD)
Kui palju on Vtrading (VTRADING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vtrading (VTRADING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vtrading nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vtrading (VTRADING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VTRADING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Vtrading (VTRADING) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Vtrading osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vtrading osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.