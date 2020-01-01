Vtrading (VTRADING) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vtrading (VTRADING) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vtrading (VTRADING) teave The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience. Ametlik veebisait: https://www.vtrading.com/#/ Valge raamat: https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c Ostke VTRADING kohe!

Vtrading (VTRADING) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vtrading (VTRADING) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 Praegune hind: $ 0.00142 $ 0.00142 $ 0.00142 Lisateave Vtrading (VTRADING) hinna kohta

Vtrading (VTRADING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vtrading (VTRADING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VTRADING tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VTRADING tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VTRADING tokeni tokenoomikat, avastage VTRADING tokeni reaalajas hinda!

Vtrading (VTRADING) hinna ajalugu VTRADING hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VTRADING hinna ajalugu kohe!

