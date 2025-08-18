Mis on V Systems (VSYS)

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse V Systems kohta Kui palju on V Systems (VSYS) tänapäeval väärt? Reaalajas VSYS hind USD on 0.000316 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VSYS/USD hind? $ 0.000316 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VSYS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on V Systems turukapitalisatsioon? VSYS turukapitalisatsioon on $ 1.09M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VSYS ringlev varu? VSYS ringlev varu on 3.44B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VSYS (ATH) hind? VSYS saavutab ATH hinna summas 0.297542300258 USD . Mis oli kõigi aegade VSYS madalaim (ATL) hind? VSYS nägi ATL hinda summas 0.0002447931117377 USD . Milline on VSYS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VSYS kauplemismaht on $ 229.89K USD . Kas VSYS sel aastal kõrgemale ka suundub? VSYS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VSYS hinna ennustust

