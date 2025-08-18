Rohkem infot VSYS

V Systems (VSYS) reaalajas hinnagraafik
V Systems (VSYS) hinna teave (USD)

V Systems (VSYS) reaalajas hind on $ 0.000316. Viimase 24 tunni jooksul VSYS kaubeldud madalaim $ 0.0003099 ja kõrgeim $ 0.0003166 näitab aktiivset turu volatiivsust. VSYSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.297542300258 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0002447931117377.

Lüliajalise tootluse osas on VSYS muutunud +0.60% viimase tunni jooksul, +0.66% 24 tunni vältel +22.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

V Systems (VSYS) – turuteave

V Systems praegune turukapitalisatsioon on $ 1.09M $ 229.89K 24 tunnise kauplemismahuga. VSYS ringlev varu on 3.44B, mille koguvaru on 5451523147. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

V Systems (VSYS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse V Systems tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000002071+0.66%
30 päeva$ +0.0000508+19.15%
60 päeva$ +0.0000311+10.91%
90 päeva$ -0.0000446-12.37%
V Systems Hinnamuutus täna

Täna registreeris VSYS muutuse $ +0.000002071 (+0.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

V Systems 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000508 (+19.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

V Systems 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VSYS $ +0.0000311 (+10.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

V Systems 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000446 (-12.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada V Systems (VSYS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe V Systems hinnaajaloo lehte.

Mis on V Systems (VSYS)

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

V Systems on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie V Systems investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VSYS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse V Systems kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie V Systems ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

V Systems hinna ennustus (USD)

Kui palju on V Systems (VSYS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie V Systems (VSYS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida V Systems nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake V Systems hinna ennustust kohe!

V Systems (VSYS) tokenoomika

V Systems (VSYS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VSYS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

V Systems (VSYS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas V Systems osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust V Systems osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VSYS kohalike valuutade suhtes

V Systems ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest V Systems võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse V Systems ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse V Systems kohta

Kui palju on V Systems (VSYS) tänapäeval väärt?
Reaalajas VSYS hind USD on 0.000316 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VSYS/USD hind?
Praegune hind VSYS/USD on $ 0.000316. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on V Systems turukapitalisatsioon?
VSYS turukapitalisatsioon on $ 1.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VSYS ringlev varu?
VSYS ringlev varu on 3.44B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VSYS (ATH) hind?
VSYS saavutab ATH hinna summas 0.297542300258 USD.
Mis oli kõigi aegade VSYS madalaim (ATL) hind?
VSYS nägi ATL hinda summas 0.0002447931117377 USD.
Milline on VSYS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VSYS kauplemismaht on $ 229.89K USD.
Kas VSYS sel aastal kõrgemale ka suundub?
VSYS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VSYS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:56:27 (UTC+8)

V Systems (VSYS) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

