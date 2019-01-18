V Systems (VSYS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi V Systems (VSYS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

V Systems (VSYS) teave V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more. Ametlik veebisait: https://www.v.systems/ Valge raamat: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.v.systems/ Ostke VSYS kohe!

V Systems (VSYS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage V Systems (VSYS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Koguvaru: $ 5.45B $ 5.45B $ 5.45B Ringlev varu: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2778 $ 0.2778 $ 0.2778 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 Praegune hind: $ 0.0002996 $ 0.0002996 $ 0.0002996 Lisateave V Systems (VSYS) hinna kohta

V Systems (VSYS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud V Systems (VSYS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VSYS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VSYS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VSYS tokeni tokenoomikat, avastage VSYS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VSYS Kas olete huvitatud V Systems (VSYS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VSYS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VSYS MEXC-ist osta!

V Systems (VSYS) hinna ajalugu VSYS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VSYS hinna ajalugu kohe!

VSYS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VSYS võiks suunduda? Meie VSYS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VSYS tokeni hinna ennustust kohe!

