Virtuals Protocol (VIRTUAL) reaalajas hind on $ 1.2913. Viimase 24 tunni jooksul VIRTUAL kaubeldud madalaim $ 1.1948 ja kõrgeim $ 1.3551 näitab aktiivset turu volatiivsust. VIRTUALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.0709119422827476 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007604929689950013.
Lüliajalise tootluse osas on VIRTUAL muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -2.53% 24 tunni vältel -11.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) – turuteave
No.96
$ 846.41M
$ 846.41M$ 846.41M
$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M
$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B
655.47M
655.47M 655.47M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
65.54%
0.02%
BASE
Virtuals Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 846.41M$ 1.44M 24 tunnise kauplemismahuga. VIRTUAL ringlev varu on 655.47M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.29B.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Virtuals Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.033479
-2.53%
30 päeva
$ -0.4211
-24.60%
60 päeva
$ -0.4038
-23.83%
90 päeva
$ -0.65751
-33.74%
Virtuals Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris VIRTUAL muutuse $ -0.033479 (-2.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Virtuals Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.4211 (-24.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Virtuals Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VIRTUAL $ -0.4038 (-23.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Virtuals Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.65751 (-33.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Virtuals Protocol (VIRTUAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).
Virtuals Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Virtuals Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VIRTUAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Virtuals Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Virtuals Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Virtuals Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Virtuals Protocol (VIRTUAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Virtuals Protocol (VIRTUAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Virtuals Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIRTUAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Virtuals Protocol (VIRTUAL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Virtuals Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Virtuals Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.