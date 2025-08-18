Rohkem infot VIRTUAL

Virtuals Protocol logo

Virtuals Protocol hind(VIRTUAL)

1 VIRTUAL/USD reaalajas hind:

-2.53%1D
USD
Virtuals Protocol (VIRTUAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:24:47 (UTC+8)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.05%

-2.53%

-11.29%

-11.29%

Virtuals Protocol (VIRTUAL) reaalajas hind on $ 1.2913. Viimase 24 tunni jooksul VIRTUAL kaubeldud madalaim $ 1.1948 ja kõrgeim $ 1.3551 näitab aktiivset turu volatiivsust. VIRTUALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.0709119422827476 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007604929689950013.

Lüliajalise tootluse osas on VIRTUAL muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -2.53% 24 tunni vältel -11.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) – turuteave

No.96

65.54%

0.02%

BASE

Virtuals Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 846.41M $ 1.44M 24 tunnise kauplemismahuga. VIRTUAL ringlev varu on 655.47M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.29B.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Virtuals Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.033479-2.53%
30 päeva$ -0.4211-24.60%
60 päeva$ -0.4038-23.83%
90 päeva$ -0.65751-33.74%
Virtuals Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris VIRTUAL muutuse $ -0.033479 (-2.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Virtuals Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.4211 (-24.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Virtuals Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VIRTUAL $ -0.4038 (-23.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Virtuals Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.65751 (-33.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Virtuals Protocol (VIRTUAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Virtuals Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Virtuals Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Virtuals Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VIRTUAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Virtuals Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Virtuals Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Virtuals Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Virtuals Protocol (VIRTUAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Virtuals Protocol (VIRTUAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Virtuals Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Virtuals Protocol hinna ennustust kohe!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenoomika

Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIRTUAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Virtuals Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Virtuals Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VIRTUAL kohalike valuutade suhtes

1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/VND
33,980.5595
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/AUD
A$1.975689
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/GBP
0.942649
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/EUR
1.097605
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/USD
$1.2913
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/MYR
RM5.436373
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/TRY
52.749605
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/JPY
¥189.8211
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/ARS
ARS$1,672.659629
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/RUB
102.839132
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/INR
113.001663
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/IDR
Rp20,827.416439
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/KRW
1,793.460744
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/PHP
73.023015
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/EGP
￡E.62.253573
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/BRL
R$6.97302
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/CAD
C$1.781994
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/BDT
156.815472
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/NGN
1,980.518462
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/UAH
53.214473
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/VES
Bs174.3255
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/CLP
$1,244.8132
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/PKR
Rs365.799464
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/KZT
699.122733
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/THB
฿41.786468
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/TWD
NT$38.777739
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/AED
د.إ4.739071
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/CHF
Fr1.03304
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/HKD
HK$10.097966
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/AMD
֏493.612338
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/MAD
.د.م11.608787
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/MXN
$24.186049
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/PLN
4.687419
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/RON
лв5.578416
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/SEK
kr12.319002
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/BGN
лв2.156471
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/HUF
Ft435.658794
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/CZK
27.001083
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/KWD
د.ك0.3938465
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/ILS
4.351681
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/NOK
kr13.119608
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL)/NZD
$2.169384

Virtuals Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Virtuals Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Virtuals Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Virtuals Protocol kohta

Kui palju on Virtuals Protocol (VIRTUAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas VIRTUAL hind USD on 1.2913 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VIRTUAL/USD hind?
Praegune hind VIRTUAL/USD on $ 1.2913. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Virtuals Protocol turukapitalisatsioon?
VIRTUAL turukapitalisatsioon on $ 846.41M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VIRTUAL ringlev varu?
VIRTUAL ringlev varu on 655.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIRTUAL (ATH) hind?
VIRTUAL saavutab ATH hinna summas 5.0709119422827476 USD.
Mis oli kõigi aegade VIRTUAL madalaim (ATL) hind?
VIRTUAL nägi ATL hinda summas 0.007604929689950013 USD.
Milline on VIRTUAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VIRTUAL kauplemismaht on $ 1.44M USD.
Kas VIRTUAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
VIRTUAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIRTUAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:24:47 (UTC+8)

Lahtiütlus

