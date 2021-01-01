Vita Inu (VINU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vita Inu (VINU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vita Inu (VINU) teave Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem. Ametlik veebisait: https://vitainu.org Valge raamat: https://vita-inu.gitbook.io/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xfEbe8C1eD424DbF688551D4E2267e7A53698F0aa Ostke VINU kohe!

Vita Inu (VINU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vita Inu (VINU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.89M $ 15.89M $ 15.89M Koguvaru: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T Ringlev varu: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.89M $ 15.89M $ 15.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.000000017664 $ 0.000000017664 $ 0.000000017664 Lisateave Vita Inu (VINU) hinna kohta

Vita Inu (VINU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vita Inu (VINU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VINU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VINU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VINU tokeni tokenoomikat, avastage VINU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VINU Kas olete huvitatud Vita Inu (VINU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VINU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VINU MEXC-ist osta!

Vita Inu (VINU) hinna ajalugu VINU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VINU hinna ajalugu kohe!

VINU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VINU võiks suunduda? Meie VINU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VINU tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!