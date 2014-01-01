DASH (DASH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DASH (DASH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DASH (DASH) teave Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash. Ametlik veebisait: https://www.dash.org/ Valge raamat: https://docs.dash.org/ Plokiahela Explorer: https://explorer.dash.org Ostke DASH kohe!

DASH (DASH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DASH (DASH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 267.13M $ 267.13M $ 267.13M Koguvaru: $ 12.38M $ 12.38M $ 12.38M Ringlev varu: $ 12.38M $ 12.38M $ 12.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 407.86M $ 407.86M $ 407.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 477.02 $ 477.02 $ 477.02 Kõigi aegade madalaim: $ 0.21389900147914886 $ 0.21389900147914886 $ 0.21389900147914886 Praegune hind: $ 21.58 $ 21.58 $ 21.58 Lisateave DASH (DASH) hinna kohta

DASH (DASH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DASH (DASH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DASH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DASH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DASH tokeni tokenoomikat, avastage DASH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DASH Kas olete huvitatud DASH (DASH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DASH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DASH MEXC-ist osta!

DASH (DASH) hinna ajalugu DASH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DASH hinna ajalugu kohe!

DASH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DASH võiks suunduda? Meie DASH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DASH tokeni hinna ennustust kohe!

