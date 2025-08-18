Rohkem infot VES

VES Hinnainfo

VES Valge raamat

VES Ametlik veebisait

VES Tokenoomika

VES Hinnaprognoos

VES Ajalugu

VES – ostujuhend

VES-usaldusraha valuutakonverter

VES Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Vestate logo

Vestate hind(VES)

1 VES/USD reaalajas hind:

$0.001935
$0.001935$0.001935
-7.63%1D
USD
Vestate (VES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:15:16 (UTC+8)

Vestate (VES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00193
$ 0.00193$ 0.00193
24 h madal
$ 0.002379
$ 0.002379$ 0.002379
24 h kõrge

$ 0.00193
$ 0.00193$ 0.00193

$ 0.002379
$ 0.002379$ 0.002379

$ 0.04738161160792102
$ 0.04738161160792102$ 0.04738161160792102

$ 0.001340170733203123
$ 0.001340170733203123$ 0.001340170733203123

-1.28%

-7.63%

-33.23%

-33.23%

Vestate (VES) reaalajas hind on $ 0.001935. Viimase 24 tunni jooksul VES kaubeldud madalaim $ 0.00193 ja kõrgeim $ 0.002379 näitab aktiivset turu volatiivsust. VESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04738161160792102 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001340170733203123.

Lüliajalise tootluse osas on VES muutunud -1.28% viimase tunni jooksul, -7.63% 24 tunni vältel -33.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vestate (VES) – turuteave

No.2375

$ 278.06K
$ 278.06K$ 278.06K

$ 513.39
$ 513.39$ 513.39

$ 967.50K
$ 967.50K$ 967.50K

143.70M
143.70M 143.70M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

28.74%

ETH

Vestate praegune turukapitalisatsioon on $ 278.06K $ 513.39 24 tunnise kauplemismahuga. VES ringlev varu on 143.70M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 967.50K.

Vestate (VES) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Vestate tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00015984-7.63%
30 päeva$ +0.00018+10.25%
60 päeva$ +0.000164+9.26%
90 päeva$ -0.000408-17.42%
Vestate Hinnamuutus täna

Täna registreeris VES muutuse $ -0.00015984 (-7.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Vestate 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00018 (+10.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vestate 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VES $ +0.000164 (+9.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Vestate 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000408 (-17.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Vestate (VES) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Vestate hinnaajaloo lehte.

Mis on Vestate (VES)

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

Vestate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vestate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VES panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vestate kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vestate ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vestate hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vestate (VES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vestate (VES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vestate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vestate hinna ennustust kohe!

Vestate (VES) tokenoomika

Vestate (VES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vestate (VES) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vestate osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vestate osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VES kohalike valuutade suhtes

1 Vestate(VES)/VND
50.919525
1 Vestate(VES)/AUD
A$0.0029412
1 Vestate(VES)/GBP
0.00141255
1 Vestate(VES)/EUR
0.00164475
1 Vestate(VES)/USD
$0.001935
1 Vestate(VES)/MYR
RM0.00814635
1 Vestate(VES)/TRY
0.07892865
1 Vestate(VES)/JPY
¥0.284445
1 Vestate(VES)/ARS
ARS$2.50971435
1 Vestate(VES)/RUB
0.15423885
1 Vestate(VES)/INR
0.16933185
1 Vestate(VES)/IDR
Rp31.20967305
1 Vestate(VES)/KRW
2.6874828
1 Vestate(VES)/PHP
0.10942425
1 Vestate(VES)/EGP
￡E.0.0933831
1 Vestate(VES)/BRL
R$0.010449
1 Vestate(VES)/CAD
C$0.0026703
1 Vestate(VES)/BDT
0.2349864
1 Vestate(VES)/NGN
2.9677869
1 Vestate(VES)/UAH
0.07974135
1 Vestate(VES)/VES
Bs0.261225
1 Vestate(VES)/CLP
$1.86534
1 Vestate(VES)/PKR
Rs0.5481468
1 Vestate(VES)/KZT
1.04762835
1 Vestate(VES)/THB
฿0.06267465
1 Vestate(VES)/TWD
NT$0.05810805
1 Vestate(VES)/AED
د.إ0.00710145
1 Vestate(VES)/CHF
Fr0.001548
1 Vestate(VES)/HKD
HK$0.0151317
1 Vestate(VES)/AMD
֏0.7396731
1 Vestate(VES)/MAD
.د.م0.01739565
1 Vestate(VES)/MXN
$0.03651345
1 Vestate(VES)/PLN
0.0070434
1 Vestate(VES)/RON
лв0.0083592
1 Vestate(VES)/SEK
kr0.01847925
1 Vestate(VES)/BGN
лв0.00323145
1 Vestate(VES)/HUF
Ft0.653256
1 Vestate(VES)/CZK
0.0404415
1 Vestate(VES)/KWD
د.ك0.000590175
1 Vestate(VES)/ILS
0.00652095
1 Vestate(VES)/NOK
kr0.01971765
1 Vestate(VES)/NZD
$0.0032508

Vestate ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vestate võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Vestate ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vestate kohta

Kui palju on Vestate (VES) tänapäeval väärt?
Reaalajas VES hind USD on 0.001935 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VES/USD hind?
Praegune hind VES/USD on $ 0.001935. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vestate turukapitalisatsioon?
VES turukapitalisatsioon on $ 278.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VES ringlev varu?
VES ringlev varu on 143.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VES (ATH) hind?
VES saavutab ATH hinna summas 0.04738161160792102 USD.
Mis oli kõigi aegade VES madalaim (ATL) hind?
VES nägi ATL hinda summas 0.001340170733203123 USD.
Milline on VES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VES kauplemismaht on $ 513.39 USD.
Kas VES sel aastal kõrgemale ka suundub?
VES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VES hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:15:16 (UTC+8)

Vestate (VES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VES/USD kalkulaator

Summa

VES
VES
USD
USD

1 VES = 0.001935 USD

Kauplemine: VES

VESUSDT
$0.001935
$0.001935$0.001935
-7.63%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu