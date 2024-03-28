VES

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

NimiVES

KohtNo.2661

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu143,700,000

Maksimaalne varu500,000,000

Koguvaru500,000,000

Ringluse määr0.2874%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.04738161160792102,2024-03-28

Madalaim hind0.001340170733203123,2025-06-21

Avalik plokiahelETH

TutvustusVestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
VES/USDT
Vestate
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (VES)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
VES/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (VES)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...