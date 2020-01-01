Vestate (VES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vestate (VES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vestate (VES) teave Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs Ametlik veebisait: https://vestate.fund/ Valge raamat: https://docs.vestate.fund/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519

Vestate (VES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vestate (VES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 313.84K $ 313.84K $ 313.84K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 143.70M $ 143.70M $ 143.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0479 $ 0.0479 $ 0.0479 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001340170733203123 $ 0.001340170733203123 $ 0.001340170733203123 Praegune hind: $ 0.002184 $ 0.002184 $ 0.002184 Lisateave Vestate (VES) hinna kohta

Vestate (VES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vestate (VES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VES tokeni tokenoomikat, avastage VES tokeni reaalajas hinda!

Vestate (VES) hinna ajalugu VES hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VES hinna ajalugu kohe!

VES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VES võiks suunduda? Meie VES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VES tokeni hinna ennustust kohe!

