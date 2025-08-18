Rohkem infot VELO

VELO hind(VELO)

$0.016192
VELO (VELO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:55:05 (UTC+8)

VELO (VELO) hinna teave (USD)

$ 0.015455
$ 0.016547
$ 0.015455
$ 0.016547
$ 2.06620174
$ 0.001029260893382974
VELO (VELO) reaalajas hind on $ 0.016192. Viimase 24 tunni jooksul VELO kaubeldud madalaim $ 0.015455 ja kõrgeim $ 0.016547 näitab aktiivset turu volatiivsust. VELOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.06620174 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001029260893382974.

Lüliajalise tootluse osas on VELO muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel -2.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VELO (VELO) – turuteave

No.172

$ 284.39M
$ 284.39M$ 284.39M

$ 301.93K
$ 301.93K$ 301.93K

$ 388.61M
$ 388.61M$ 388.61M

17.56B
17.56B 17.56B

24,000,000,000
24,000,000,000 24,000,000,000

23,999,804,349
23,999,804,349 23,999,804,349

73.18%

ETH

VELO praegune turukapitalisatsioon on $ 284.39M $ 301.93K 24 tunnise kauplemismahuga. VELO ringlev varu on 17.56B, mille koguvaru on 23999804349. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 388.61M.

VELO (VELO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VELO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001487-0.91%
30 päeva$ -0.003523-17.87%
60 päeva$ +0.00489+43.26%
90 päeva$ +0.002992+22.66%
VELO Hinnamuutus täna

Täna registreeris VELO muutuse $ -0.0001487 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VELO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003523 (-17.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VELO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VELO $ +0.00489 (+43.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VELO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002992 (+22.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VELO (VELO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VELO hinnaajaloo lehte.

Mis on VELO (VELO)

VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

VELO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VELO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VELO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VELO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VELO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VELO hinna ennustus (USD)

Kui palju on VELO (VELO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VELO (VELO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VELO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VELO hinna ennustust kohe!

VELO (VELO) tokenoomika

VELO (VELO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VELO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VELO (VELO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VELO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VELO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VELO kohalike valuutade suhtes

VELO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VELO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VELO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VELO kohta

Kui palju on VELO (VELO) tänapäeval väärt?
Reaalajas VELO hind USD on 0.016192 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VELO/USD hind?
Praegune hind VELO/USD on $ 0.016192. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VELO turukapitalisatsioon?
VELO turukapitalisatsioon on $ 284.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VELO ringlev varu?
VELO ringlev varu on 17.56B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VELO (ATH) hind?
VELO saavutab ATH hinna summas 2.06620174 USD.
Mis oli kõigi aegade VELO madalaim (ATL) hind?
VELO nägi ATL hinda summas 0.001029260893382974 USD.
Milline on VELO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VELO kauplemismaht on $ 301.93K USD.
Kas VELO sel aastal kõrgemale ka suundub?
VELO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VELO hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:55:05 (UTC+8)

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

