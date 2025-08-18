VELO (VELO) reaalajas hind on $ 0.016192. Viimase 24 tunni jooksul VELO kaubeldud madalaim $ 0.015455 ja kõrgeim $ 0.016547 näitab aktiivset turu volatiivsust. VELOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.06620174 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001029260893382974.
Lüliajalise tootluse osas on VELO muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel -2.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VELO (VELO) – turuteave
VELO praegune turukapitalisatsioon on $ 284.39M$ 301.93K 24 tunnise kauplemismahuga. VELO ringlev varu on 17.56B, mille koguvaru on 23999804349. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 388.61M.
VELO (VELO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VELO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001487
-0.91%
30 päeva
$ -0.003523
-17.87%
60 päeva
$ +0.00489
+43.26%
90 päeva
$ +0.002992
+22.66%
VELO Hinnamuutus täna
Täna registreeris VELO muutuse $ -0.0001487 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VELO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003523 (-17.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VELO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VELO $ +0.00489 (+43.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VELO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002992 (+22.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.
VELO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VELO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VELO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VELO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VELO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VELO (VELO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VELO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VELO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
