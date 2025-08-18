Rohkem infot VANRY

VANRY hind(VANRY)

1 VANRY/USD reaalajas hind:

$0.03226
$0.03226$0.03226
-1.97%1D
USD
VANRY (VANRY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:14:48 (UTC+8)

VANRY (VANRY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03117
$ 0.03117$ 0.03117
24 h madal
$ 0.03431
$ 0.03431$ 0.03431
24 h kõrge

$ 0.03117
$ 0.03117$ 0.03117

$ 0.03431
$ 0.03431$ 0.03431

$ 1.22358181
$ 1.22358181$ 1.22358181

$ 0.01761164436385245
$ 0.01761164436385245$ 0.01761164436385245

-1.02%

-1.97%

-4.90%

-4.90%

VANRY (VANRY) reaalajas hind on $ 0.03225. Viimase 24 tunni jooksul VANRY kaubeldud madalaim $ 0.03117 ja kõrgeim $ 0.03431 näitab aktiivset turu volatiivsust. VANRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.22358181 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01761164436385245.

Lüliajalise tootluse osas on VANRY muutunud -1.02% viimase tunni jooksul, -1.97% 24 tunni vältel -4.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VANRY (VANRY) – turuteave

No.501

$ 63.99M
$ 63.99M$ 63.99M

$ 426.32K
$ 426.32K$ 426.32K

$ 77.40M
$ 77.40M$ 77.40M

1.98B
1.98B 1.98B

2,400,000,000
2,400,000,000 2,400,000,000

1,991,220,770
1,991,220,770 1,991,220,770

82.66%

ETH

VANRY praegune turukapitalisatsioon on $ 63.99M $ 426.32K 24 tunnise kauplemismahuga. VANRY ringlev varu on 1.98B, mille koguvaru on 1991220770. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 77.40M.

VANRY (VANRY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VANRY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0006483-1.97%
30 päeva$ -0.00355-9.92%
60 päeva$ +0.00602+22.95%
90 päeva$ -0.00309-8.75%
VANRY Hinnamuutus täna

Täna registreeris VANRY muutuse $ -0.0006483 (-1.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VANRY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00355 (-9.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VANRY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VANRY $ +0.00602 (+22.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VANRY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00309 (-8.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VANRY (VANRY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VANRY hinnaajaloo lehte.

Mis on VANRY (VANRY)

Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain.

VANRY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VANRY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VANRY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VANRY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VANRY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VANRY hinna ennustus (USD)

Kui palju on VANRY (VANRY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VANRY (VANRY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VANRY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VANRY hinna ennustust kohe!

VANRY (VANRY) tokenoomika

VANRY (VANRY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VANRY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VANRY (VANRY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VANRY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VANRY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VANRY kohalike valuutade suhtes

VANRY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VANRY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VANRY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VANRY kohta

Kui palju on VANRY (VANRY) tänapäeval väärt?
Reaalajas VANRY hind USD on 0.03225 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VANRY/USD hind?
Praegune hind VANRY/USD on $ 0.03225. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VANRY turukapitalisatsioon?
VANRY turukapitalisatsioon on $ 63.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VANRY ringlev varu?
VANRY ringlev varu on 1.98B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VANRY (ATH) hind?
VANRY saavutab ATH hinna summas 1.22358181 USD.
Mis oli kõigi aegade VANRY madalaim (ATL) hind?
VANRY nägi ATL hinda summas 0.01761164436385245 USD.
Milline on VANRY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VANRY kauplemismaht on $ 426.32K USD.
Kas VANRY sel aastal kõrgemale ka suundub?
VANRY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VANRY hinna ennustust.
VANRY (VANRY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

