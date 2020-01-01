VANRY (VANRY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VANRY (VANRY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VANRY (VANRY) teave Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain. Ametlik veebisait: https://vanarchain.com/ Valge raamat: https://cdn.vanarchain.com/vanarchain/vanar_whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x8DE5B80a0C1B02Fe4976851D030B36122dbb8624 Ostke VANRY kohe!

VANRY (VANRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VANRY (VANRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.16M $ 60.16M $ 60.16M Koguvaru: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Ringlev varu: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 72.77M $ 72.77M $ 72.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 Praegune hind: $ 0.03032 $ 0.03032 $ 0.03032 Lisateave VANRY (VANRY) hinna kohta

VANRY (VANRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VANRY (VANRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VANRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VANRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VANRY tokeni tokenoomikat, avastage VANRY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VANRY Kas olete huvitatud VANRY (VANRY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VANRY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VANRY MEXC-ist osta!

VANRY (VANRY) hinna ajalugu VANRY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VANRY hinna ajalugu kohe!

VANRY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VANRY võiks suunduda? Meie VANRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VANRY tokeni hinna ennustust kohe!

