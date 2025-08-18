Mis on VaderAI by Virtuals (VADER)

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

VaderAI by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on VaderAI by Virtuals (VADER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VaderAI by Virtuals (VADER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VaderAI by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

VaderAI by Virtuals (VADER) tokenoomika

VaderAI by Virtuals (VADER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VADER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on VaderAI by Virtuals (VADER) tänapäeval väärt? Reaalajas VADER hind USD on 0.020563 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VADER/USD hind? $ 0.020563 . Milline on VaderAI by Virtuals turukapitalisatsioon? VADER turukapitalisatsioon on $ 20.50M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VADER ringlev varu? VADER ringlev varu on 996.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VADER (ATH) hind? VADER saavutab ATH hinna summas 0.15849019150828353 USD . Mis oli kõigi aegade VADER madalaim (ATL) hind? VADER nägi ATL hinda summas 0.000060938884925464 USD . Milline on VADER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VADER kauplemismaht on $ 70.91K USD .

