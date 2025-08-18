VaderAI by Virtuals (VADER) reaalajas hind on $ 0.020563. Viimase 24 tunni jooksul VADER kaubeldud madalaim $ 0.01672 ja kõrgeim $ 0.021068 näitab aktiivset turu volatiivsust. VADERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15849019150828353 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000060938884925464.
Lüliajalise tootluse osas on VADER muutunud -1.50% viimase tunni jooksul, +0.97% 24 tunni vältel -19.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VaderAI by Virtuals (VADER) – turuteave
VaderAI by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 20.50M$ 70.91K 24 tunnise kauplemismahuga. VADER ringlev varu on 996.74M, mille koguvaru on 996739513. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.56M.
VaderAI by Virtuals (VADER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VaderAI by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00019754
+0.97%
30 päeva
$ +0.000105
+0.51%
60 päeva
$ -0.035108
-63.07%
90 päeva
$ -0.015892
-43.60%
VaderAI by Virtuals Hinnamuutus täna
Täna registreeris VADER muutuse $ +0.00019754 (+0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VaderAI by Virtuals 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000105 (+0.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VaderAI by Virtuals 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VADER $ -0.035108 (-63.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VaderAI by Virtuals 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.015892 (-43.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VaderAI by Virtuals (VADER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.
VaderAI by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VaderAI by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VADER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VaderAI by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VaderAI by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VaderAI by Virtuals hinna ennustus (USD)
Kui palju on VaderAI by Virtuals (VADER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VaderAI by Virtuals (VADER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VaderAI by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VaderAI by Virtuals (VADER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VADER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VaderAI by Virtuals (VADER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VaderAI by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VaderAI by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
