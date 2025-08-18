Rohkem infot VADER

VaderAI by Virtuals logo

VaderAI by Virtuals hind(VADER)

1 VADER/USD reaalajas hind:

+0.97%1D
USD
VaderAI by Virtuals (VADER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:14:41 (UTC+8)

VaderAI by Virtuals (VADER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.021068
$ 0.021068$ 0.021068
24 h kõrge

-1.50%

+0.97%

-19.21%

-19.21%

VaderAI by Virtuals (VADER) reaalajas hind on $ 0.020563. Viimase 24 tunni jooksul VADER kaubeldud madalaim $ 0.01672 ja kõrgeim $ 0.021068 näitab aktiivset turu volatiivsust. VADERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15849019150828353 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000060938884925464.

Lüliajalise tootluse osas on VADER muutunud -1.50% viimase tunni jooksul, +0.97% 24 tunni vältel -19.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VaderAI by Virtuals (VADER) – turuteave

No.944

99.67%

BASE

VaderAI by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 20.50M $ 70.91K 24 tunnise kauplemismahuga. VADER ringlev varu on 996.74M, mille koguvaru on 996739513. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.56M.

VaderAI by Virtuals (VADER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VaderAI by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00019754+0.97%
30 päeva$ +0.000105+0.51%
60 päeva$ -0.035108-63.07%
90 päeva$ -0.015892-43.60%
VaderAI by Virtuals Hinnamuutus täna

Täna registreeris VADER muutuse $ +0.00019754 (+0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VaderAI by Virtuals 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000105 (+0.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VaderAI by Virtuals 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VADER $ -0.035108 (-63.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VaderAI by Virtuals 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.015892 (-43.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VaderAI by Virtuals (VADER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VaderAI by Virtuals hinnaajaloo lehte.

Mis on VaderAI by Virtuals (VADER)

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

VaderAI by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VaderAI by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VADER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VaderAI by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VaderAI by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VaderAI by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on VaderAI by Virtuals (VADER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VaderAI by Virtuals (VADER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VaderAI by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VaderAI by Virtuals hinna ennustust kohe!

VaderAI by Virtuals (VADER) tokenoomika

VaderAI by Virtuals (VADER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VADER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VaderAI by Virtuals (VADER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VaderAI by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VaderAI by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VADER kohalike valuutade suhtes

1 VaderAI by Virtuals(VADER)/VND
541.115345
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/AUD
A$0.03125576
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/GBP
0.01501099
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/EUR
0.01747855
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/USD
$0.020563
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/MYR
RM0.08657023
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/TRY
0.83876477
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/JPY
¥3.022761
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/ARS
ARS$26.67041663
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/RUB
1.63907673
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/INR
1.79946813
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/IDR
Rp331.66124389
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/KRW
28.55953944
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/PHP
1.16283765
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/EGP
￡E.0.99237038
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/BRL
R$0.1110402
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/CAD
C$0.02837694
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/BDT
2.49717072
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/NGN
31.53829562
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/UAH
0.84740123
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/VES
Bs2.776005
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/CLP
$19.822732
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/PKR
Rs5.82508664
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/KZT
11.13301383
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/THB
฿0.66603557
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/TWD
NT$0.61750689
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/AED
د.إ0.07546621
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/CHF
Fr0.0164504
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/HKD
HK$0.16080266
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/AMD
֏7.86041238
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/MAD
.د.م0.18486137
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/MXN
$0.38802381
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/PLN
0.07484932
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/RON
лв0.08883216
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/SEK
kr0.19637665
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/BGN
лв0.03434021
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/HUF
Ft6.9420688
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/CZK
0.4297667
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/KWD
د.ك0.006271715
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/ILS
0.06929731
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/NOK
kr0.20953697
1 VaderAI by Virtuals(VADER)/NZD
$0.03454584

VaderAI by Virtuals ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VaderAI by Virtuals võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse VaderAI by Virtuals ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VaderAI by Virtuals kohta

Kui palju on VaderAI by Virtuals (VADER) tänapäeval väärt?
Reaalajas VADER hind USD on 0.020563 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VADER/USD hind?
Praegune hind VADER/USD on $ 0.020563. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VaderAI by Virtuals turukapitalisatsioon?
VADER turukapitalisatsioon on $ 20.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VADER ringlev varu?
VADER ringlev varu on 996.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VADER (ATH) hind?
VADER saavutab ATH hinna summas 0.15849019150828353 USD.
Mis oli kõigi aegade VADER madalaim (ATL) hind?
VADER nägi ATL hinda summas 0.000060938884925464 USD.
Milline on VADER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VADER kauplemismaht on $ 70.91K USD.
Kas VADER sel aastal kõrgemale ka suundub?
VADER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VADER hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:14:41 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

