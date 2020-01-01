VaderAI by Virtuals (VADER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VaderAI by Virtuals (VADER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VaderAI by Virtuals (VADER) teave Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/896 Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 Ostke VADER kohe!

VaderAI by Virtuals (VADER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VaderAI by Virtuals (VADER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.74M $ 16.74M $ 16.74M Koguvaru: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M Ringlev varu: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.80M $ 16.80M $ 16.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 Praegune hind: $ 0.016798 $ 0.016798 $ 0.016798 Lisateave VaderAI by Virtuals (VADER) hinna kohta

VaderAI by Virtuals (VADER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VaderAI by Virtuals (VADER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VADER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VADER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VADER tokeni tokenoomikat, avastage VADER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VADER Kas olete huvitatud VaderAI by Virtuals (VADER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VADER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VADER MEXC-ist osta!

VaderAI by Virtuals (VADER) hinna ajalugu VADER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VADER hinna ajalugu kohe!

VADER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VADER võiks suunduda? Meie VADER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VADER tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!