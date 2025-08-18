USUAL (USUAL) reaalajas hind on $ 0.072. Viimase 24 tunni jooksul USUAL kaubeldud madalaim $ 0.0698 ja kõrgeim $ 0.0741 näitab aktiivset turu volatiivsust. USUALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.6356173831858944 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05957884122345306.
Lüliajalise tootluse osas on USUAL muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, -2.04% 24 tunni vältel -12.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
USUAL (USUAL) – turuteave
USUAL praegune turukapitalisatsioon on $ 83.54M$ 1.53M 24 tunnise kauplemismahuga. USUAL ringlev varu on 1.16B, mille koguvaru on 1324157587.9393134. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 288.00M.
USUAL (USUAL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse USUAL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001499
-2.04%
30 päeva
$ -0.0174
-19.47%
60 päeva
$ -0.0045
-5.89%
90 päeva
$ -0.0552
-43.40%
USUAL Hinnamuutus täna
Täna registreeris USUAL muutuse $ -0.001499 (-2.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
USUAL 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0174 (-19.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
USUAL 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USUAL $ -0.0045 (-5.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
USUAL 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0552 (-43.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada USUAL (USUAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.
USUAL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie USUAL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida USUAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse USUAL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie USUAL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
USUAL hinna ennustus (USD)
Kui palju on USUAL (USUAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USUAL (USUAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USUAL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
USUAL (USUAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USUAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
USUAL (USUAL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas USUAL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust USUAL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.