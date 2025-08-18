Rohkem infot USUAL

USUAL logo

USUAL hind(USUAL)

1 USUAL/USD reaalajas hind:

$0.072
$0.072$0.072
-2.04%1D
USD
USUAL (USUAL) reaalajas hinnagraafik
USUAL (USUAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0698
$ 0.0698$ 0.0698
24 h madal
$ 0.0741
$ 0.0741$ 0.0741
24 h kõrge

$ 0.0698
$ 0.0698$ 0.0698

$ 0.0741
$ 0.0741$ 0.0741

$ 1.6356173831858944
$ 1.6356173831858944$ 1.6356173831858944

$ 0.05957884122345306
$ 0.05957884122345306$ 0.05957884122345306

-0.42%

-2.04%

-12.73%

-12.73%

USUAL (USUAL) reaalajas hind on $ 0.072. Viimase 24 tunni jooksul USUAL kaubeldud madalaim $ 0.0698 ja kõrgeim $ 0.0741 näitab aktiivset turu volatiivsust. USUALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.6356173831858944 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05957884122345306.

Lüliajalise tootluse osas on USUAL muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, -2.04% 24 tunni vältel -12.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USUAL (USUAL) – turuteave

No.425

$ 83.54M
$ 83.54M$ 83.54M

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 288.00M
$ 288.00M$ 288.00M

1.16B
1.16B 1.16B

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

1,324,157,587.9393134
1,324,157,587.9393134 1,324,157,587.9393134

29.00%

ETH

USUAL praegune turukapitalisatsioon on $ 83.54M $ 1.53M 24 tunnise kauplemismahuga. USUAL ringlev varu on 1.16B, mille koguvaru on 1324157587.9393134. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 288.00M.

USUAL (USUAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse USUAL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001499-2.04%
30 päeva$ -0.0174-19.47%
60 päeva$ -0.0045-5.89%
90 päeva$ -0.0552-43.40%
USUAL Hinnamuutus täna

Täna registreeris USUAL muutuse $ -0.001499 (-2.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

USUAL 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0174 (-19.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

USUAL 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USUAL $ -0.0045 (-5.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

USUAL 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0552 (-43.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada USUAL (USUAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe USUAL hinnaajaloo lehte.

Mis on USUAL (USUAL)

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

USUAL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie USUAL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida USUAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse USUAL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie USUAL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

USUAL hinna ennustus (USD)

Kui palju on USUAL (USUAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USUAL (USUAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USUAL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USUAL hinna ennustust kohe!

USUAL (USUAL) tokenoomika

USUAL (USUAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USUAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

USUAL (USUAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas USUAL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust USUAL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

USUAL kohalike valuutade suhtes

1 USUAL(USUAL)/VND
1,894.68
1 USUAL(USUAL)/AUD
A$0.10944
1 USUAL(USUAL)/GBP
0.05256
1 USUAL(USUAL)/EUR
0.0612
1 USUAL(USUAL)/USD
$0.072
1 USUAL(USUAL)/MYR
RM0.30312
1 USUAL(USUAL)/TRY
2.93688
1 USUAL(USUAL)/JPY
¥10.584
1 USUAL(USUAL)/ARS
ARS$93.38472
1 USUAL(USUAL)/RUB
5.73912
1 USUAL(USUAL)/INR
6.30072
1 USUAL(USUAL)/IDR
Rp1,161.29016
1 USUAL(USUAL)/KRW
99.99936
1 USUAL(USUAL)/PHP
4.0716
1 USUAL(USUAL)/EGP
￡E.3.47472
1 USUAL(USUAL)/BRL
R$0.3888
1 USUAL(USUAL)/CAD
C$0.09936
1 USUAL(USUAL)/BDT
8.74368
1 USUAL(USUAL)/NGN
110.42928
1 USUAL(USUAL)/UAH
2.96712
1 USUAL(USUAL)/VES
Bs9.72
1 USUAL(USUAL)/CLP
$69.408
1 USUAL(USUAL)/PKR
Rs20.39616
1 USUAL(USUAL)/KZT
38.98152
1 USUAL(USUAL)/THB
฿2.3256
1 USUAL(USUAL)/TWD
NT$2.16216
1 USUAL(USUAL)/AED
د.إ0.26424
1 USUAL(USUAL)/CHF
Fr0.0576
1 USUAL(USUAL)/HKD
HK$0.56304
1 USUAL(USUAL)/AMD
֏27.52272
1 USUAL(USUAL)/MAD
.د.م0.64728
1 USUAL(USUAL)/MXN
$1.35864
1 USUAL(USUAL)/PLN
0.26208
1 USUAL(USUAL)/RON
лв0.31104
1 USUAL(USUAL)/SEK
kr0.6876
1 USUAL(USUAL)/BGN
лв0.12024
1 USUAL(USUAL)/HUF
Ft24.3072
1 USUAL(USUAL)/CZK
1.5048
1 USUAL(USUAL)/KWD
د.ك0.02196
1 USUAL(USUAL)/ILS
0.24264
1 USUAL(USUAL)/NOK
kr0.73368
1 USUAL(USUAL)/NZD
$0.12096

USUAL ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest USUAL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse USUAL ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USUAL kohta

Kui palju on USUAL (USUAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas USUAL hind USD on 0.072 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USUAL/USD hind?
Praegune hind USUAL/USD on $ 0.072. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USUAL turukapitalisatsioon?
USUAL turukapitalisatsioon on $ 83.54M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USUAL ringlev varu?
USUAL ringlev varu on 1.16B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USUAL (ATH) hind?
USUAL saavutab ATH hinna summas 1.6356173831858944 USD.
Mis oli kõigi aegade USUAL madalaim (ATL) hind?
USUAL nägi ATL hinda summas 0.05957884122345306 USD.
Milline on USUAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USUAL kauplemismaht on $ 1.53M USD.
Kas USUAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
USUAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USUAL hinna ennustust.
USUAL (USUAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

USUAL/USD kalkulaator

Summa

USUAL
USUAL
USD
USD

1 USUAL = 0.072 USD

Kauplemine: USUAL

USUALUSDT
$0.072
$0.072$0.072
-2.17%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu