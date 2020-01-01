USUAL (USUAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi USUAL (USUAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

USUAL (USUAL) teave Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token. Ametlik veebisait: https://usual.money/ Valge raamat: https://docs.usual.money/start-here/why-usual Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E Ostke USUAL kohe!

USUAL (USUAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage USUAL (USUAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 76.98M $ 76.98M $ 76.98M Koguvaru: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B Ringlev varu: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 264.40M $ 264.40M $ 264.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.6531 $ 1.6531 $ 1.6531 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05957884122345306 $ 0.05957884122345306 $ 0.05957884122345306 Praegune hind: $ 0.0661 $ 0.0661 $ 0.0661 Lisateave USUAL (USUAL) hinna kohta

USUAL (USUAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud USUAL (USUAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USUAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USUAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USUAL tokeni tokenoomikat, avastage USUAL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust USUAL Kas olete huvitatud USUAL (USUAL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid USUAL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas USUAL MEXC-ist osta!

USUAL (USUAL) hinna ajalugu USUAL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage USUAL hinna ajalugu kohe!

USUAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USUAL võiks suunduda? Meie USUAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USUAL tokeni hinna ennustust kohe!

