Units.Network hind(UNIT0)

1 UNIT0/USD reaalajas hind:

$0.2
$0.2
0.00%1D
USD
Units.Network (UNIT0) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:02:39 (UTC+8)

Units.Network (UNIT0) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1948
$ 0.1948
24 h madal
$ 0.2073
$ 0.2073
24 h kõrge

$ 0.1948
$ 0.1948

$ 0.2073
$ 0.2073

$ 3.788279893392064
$ 3.788279893392064

$ 0.09559489333212444
$ 0.09559489333212444

0.00%

0.00%

+17.57%

+17.57%

Units.Network (UNIT0) reaalajas hind on $ 0.2. Viimase 24 tunni jooksul UNIT0 kaubeldud madalaim $ 0.1948 ja kõrgeim $ 0.2073 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNIT0kõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.788279893392064 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09559489333212444.

Lüliajalise tootluse osas on UNIT0 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +17.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Units.Network (UNIT0) – turuteave

No.2108

$ 1.02M
$ 1.02M

$ 2.87K
$ 2.87K

$ 20.15M
$ 20.15M

5.10M
5.10M

--
--

100,772,864.6439762
100,772,864.6439762

Units.Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.02M $ 2.87K 24 tunnise kauplemismahuga. UNIT0 ringlev varu on 5.10M, mille koguvaru on 100772864.6439762. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Units.Network (UNIT0) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Units.Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0886+79.53%
60 päeva$ +0.0801+66.80%
90 päeva$ -0.0108-5.13%
Units.Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris UNIT0 muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Units.Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0886 (+79.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Units.Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UNIT0 $ +0.0801 (+66.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Units.Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0108 (-5.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Units.Network (UNIT0) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Units.Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Units.Network (UNIT0)

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

Units.Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Units.Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UNIT0 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Units.Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Units.Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Units.Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Units.Network (UNIT0) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Units.Network (UNIT0) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Units.Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Units.Network hinna ennustust kohe!

Units.Network (UNIT0) tokenoomika

Units.Network (UNIT0) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNIT0 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Units.Network (UNIT0) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Units.Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Units.Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UNIT0 kohalike valuutade suhtes

1 Units.Network(UNIT0)/VND
5,263
1 Units.Network(UNIT0)/AUD
A$0.304
1 Units.Network(UNIT0)/GBP
0.146
1 Units.Network(UNIT0)/EUR
0.17
1 Units.Network(UNIT0)/USD
$0.2
1 Units.Network(UNIT0)/MYR
RM0.842
1 Units.Network(UNIT0)/TRY
8.158
1 Units.Network(UNIT0)/JPY
¥29.4
1 Units.Network(UNIT0)/ARS
ARS$259.402
1 Units.Network(UNIT0)/RUB
15.942
1 Units.Network(UNIT0)/INR
17.502
1 Units.Network(UNIT0)/IDR
Rp3,225.806
1 Units.Network(UNIT0)/KRW
277.776
1 Units.Network(UNIT0)/PHP
11.31
1 Units.Network(UNIT0)/EGP
￡E.9.652
1 Units.Network(UNIT0)/BRL
R$1.08
1 Units.Network(UNIT0)/CAD
C$0.276
1 Units.Network(UNIT0)/BDT
24.288
1 Units.Network(UNIT0)/NGN
306.748
1 Units.Network(UNIT0)/UAH
8.242
1 Units.Network(UNIT0)/VES
Bs27
1 Units.Network(UNIT0)/CLP
$192.8
1 Units.Network(UNIT0)/PKR
Rs56.656
1 Units.Network(UNIT0)/KZT
108.282
1 Units.Network(UNIT0)/THB
฿6.46
1 Units.Network(UNIT0)/TWD
NT$6.006
1 Units.Network(UNIT0)/AED
د.إ0.734
1 Units.Network(UNIT0)/CHF
Fr0.16
1 Units.Network(UNIT0)/HKD
HK$1.564
1 Units.Network(UNIT0)/AMD
֏76.452
1 Units.Network(UNIT0)/MAD
.د.م1.798
1 Units.Network(UNIT0)/MXN
$3.774
1 Units.Network(UNIT0)/PLN
0.728
1 Units.Network(UNIT0)/RON
лв0.864
1 Units.Network(UNIT0)/SEK
kr1.91
1 Units.Network(UNIT0)/BGN
лв0.334
1 Units.Network(UNIT0)/HUF
Ft67.52
1 Units.Network(UNIT0)/CZK
4.18
1 Units.Network(UNIT0)/KWD
د.ك0.061
1 Units.Network(UNIT0)/ILS
0.674
1 Units.Network(UNIT0)/NOK
kr2.038
1 Units.Network(UNIT0)/NZD
$0.336

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Units.Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Units.Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Units.Network kohta

Kui palju on Units.Network (UNIT0) tänapäeval väärt?
Reaalajas UNIT0 hind USD on 0.2 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UNIT0/USD hind?
Praegune hind UNIT0/USD on $ 0.2. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Units.Network turukapitalisatsioon?
UNIT0 turukapitalisatsioon on $ 1.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UNIT0 ringlev varu?
UNIT0 ringlev varu on 5.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNIT0 (ATH) hind?
UNIT0 saavutab ATH hinna summas 3.788279893392064 USD.
Mis oli kõigi aegade UNIT0 madalaim (ATL) hind?
UNIT0 nägi ATL hinda summas 0.09559489333212444 USD.
Milline on UNIT0 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UNIT0 kauplemismaht on $ 2.87K USD.
Kas UNIT0 sel aastal kõrgemale ka suundub?
UNIT0 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNIT0 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:02:39 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.2
