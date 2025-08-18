Rohkem infot BOBA

Boba hind(BOBA)

1 BOBA/USD reaalajas hind:

$0.1021
$0.1021$0.1021
-0.21%1D
USD
Boba (BOBA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:18:24 (UTC+8)

Boba (BOBA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.09924
$ 0.09924$ 0.09924
24 h madal
$ 0.10476
$ 0.10476$ 0.10476
24 h kõrge

$ 0.09924
$ 0.09924$ 0.09924

$ 0.10476
$ 0.10476$ 0.10476

$ 7.9879991275196645
$ 7.9879991275196645$ 7.9879991275196645

$ 0.06709533464059267
$ 0.06709533464059267$ 0.06709533464059267

-0.97%

-0.21%

+6.81%

+6.81%

Boba (BOBA) reaalajas hind on $ 0.10213. Viimase 24 tunni jooksul BOBA kaubeldud madalaim $ 0.09924 ja kõrgeim $ 0.10476 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOBAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.9879991275196645 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06709533464059267.

Lüliajalise tootluse osas on BOBA muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel +6.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Boba (BOBA) – turuteave

No.950

$ 17.53M
$ 17.53M$ 17.53M

$ 476.26K
$ 476.26K$ 476.26K

$ 51.07M
$ 51.07M$ 51.07M

171.62M
171.62M 171.62M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

34.32%

ETH

Boba praegune turukapitalisatsioon on $ 17.53M $ 476.26K 24 tunnise kauplemismahuga. BOBA ringlev varu on 171.62M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.07M.

Boba (BOBA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Boba tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002149-0.21%
30 päeva$ -0.00292-2.78%
60 päeva$ +0.01535+17.68%
90 päeva$ +0.0046+4.71%
Boba Hinnamuutus täna

Täna registreeris BOBA muutuse $ -0.0002149 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Boba 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00292 (-2.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Boba 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOBA $ +0.01535 (+17.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Boba 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0046 (+4.71%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Boba (BOBA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Boba hinnaajaloo lehte.

Mis on Boba (BOBA)

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

Boba on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Boba investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BOBA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Boba kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Boba ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Boba hinna ennustus (USD)

Kui palju on Boba (BOBA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Boba (BOBA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Boba nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Boba hinna ennustust kohe!

Boba (BOBA) tokenoomika

Boba (BOBA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOBA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Boba (BOBA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Boba osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Boba osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

1 Boba(BOBA)/VND
2,687.55095
1 Boba(BOBA)/AUD
A$0.1552376
1 Boba(BOBA)/GBP
0.0745549
1 Boba(BOBA)/EUR
0.0868105
1 Boba(BOBA)/USD
$0.10213
1 Boba(BOBA)/MYR
RM0.4299673
1 Boba(BOBA)/TRY
4.1658827
1 Boba(BOBA)/JPY
¥15.01311
1 Boba(BOBA)/ARS
ARS$132.4636313
1 Boba(BOBA)/RUB
8.1407823
1 Boba(BOBA)/INR
8.9373963
1 Boba(BOBA)/IDR
Rp1,647.2578339
1 Boba(BOBA)/KRW
141.8463144
1 Boba(BOBA)/PHP
5.7754515
1 Boba(BOBA)/EGP
￡E.4.9287938
1 Boba(BOBA)/BRL
R$0.551502
1 Boba(BOBA)/CAD
C$0.1409394
1 Boba(BOBA)/BDT
12.4026672
1 Boba(BOBA)/NGN
156.6408662
1 Boba(BOBA)/UAH
4.2087773
1 Boba(BOBA)/VES
Bs13.78755
1 Boba(BOBA)/CLP
$98.45332
1 Boba(BOBA)/PKR
Rs28.9313864
1 Boba(BOBA)/KZT
55.2942033
1 Boba(BOBA)/THB
฿3.298799
1 Boba(BOBA)/TWD
NT$3.0669639
1 Boba(BOBA)/AED
د.إ0.3748171
1 Boba(BOBA)/CHF
Fr0.081704
1 Boba(BOBA)/HKD
HK$0.7986566
1 Boba(BOBA)/AMD
֏39.0402138
1 Boba(BOBA)/MAD
.د.م0.9181487
1 Boba(BOBA)/MXN
$1.9271931
1 Boba(BOBA)/PLN
0.3717532
1 Boba(BOBA)/RON
лв0.4412016
1 Boba(BOBA)/SEK
kr0.9753415
1 Boba(BOBA)/BGN
лв0.1705571
1 Boba(BOBA)/HUF
Ft34.479088
1 Boba(BOBA)/CZK
2.134517
1 Boba(BOBA)/KWD
د.ك0.03114965
1 Boba(BOBA)/ILS
0.3441781
1 Boba(BOBA)/NOK
kr1.0407047
1 Boba(BOBA)/NZD
$0.1715784

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Boba võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Boba ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Boba kohta

Kui palju on Boba (BOBA) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOBA hind USD on 0.10213 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOBA/USD hind?
Praegune hind BOBA/USD on $ 0.10213. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Boba turukapitalisatsioon?
BOBA turukapitalisatsioon on $ 17.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOBA ringlev varu?
BOBA ringlev varu on 171.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOBA (ATH) hind?
BOBA saavutab ATH hinna summas 7.9879991275196645 USD.
Mis oli kõigi aegade BOBA madalaim (ATL) hind?
BOBA nägi ATL hinda summas 0.06709533464059267 USD.
Milline on BOBA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOBA kauplemismaht on $ 476.26K USD.
Kas BOBA sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOBA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOBA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:18:24 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

