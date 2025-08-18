Boba (BOBA) reaalajas hind on $ 0.10213. Viimase 24 tunni jooksul BOBA kaubeldud madalaim $ 0.09924 ja kõrgeim $ 0.10476 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOBAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.9879991275196645 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06709533464059267.
Lüliajalise tootluse osas on BOBA muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel +6.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Boba (BOBA) – turuteave
$ 17.53M
$ 476.26K
$ 51.07M
171.62M
500,000,000
500,000,000
34.32%
Boba praegune turukapitalisatsioon on $ 17.53M$ 476.26K 24 tunnise kauplemismahuga. BOBA ringlev varu on 171.62M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.07M.
Boba (BOBA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Boba tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002149
-0.21%
30 päeva
$ -0.00292
-2.78%
60 päeva
$ +0.01535
+17.68%
90 päeva
$ +0.0046
+4.71%
Boba Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOBA muutuse $ -0.0002149 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Boba 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00292 (-2.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Boba 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOBA $ +0.01535 (+17.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Boba 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0046 (+4.71%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Boba (BOBA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.
Boba on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Boba hinna ennustus (USD)
Kui palju on Boba (BOBA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Boba (BOBA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Boba nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Boba (BOBA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOBA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.