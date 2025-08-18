Rohkem infot TWT

Trust Wallet logo

Trust Wallet hind(TWT)

1 TWT/USD reaalajas hind:

$0.7902
$0.7902$0.7902
-1.13%1D
USD
Trust Wallet (TWT) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:22:22 (UTC+8)

Trust Wallet (TWT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.786
$ 0.786$ 0.786
24 h madal
$ 0.8014
$ 0.8014$ 0.8014
24 h kõrge

$ 0.786
$ 0.786$ 0.786

$ 0.8014
$ 0.8014$ 0.8014

$ 2.7177649227203773
$ 2.7177649227203773$ 2.7177649227203773

$ 0.00647761834255
$ 0.00647761834255$ 0.00647761834255

-0.08%

-1.13%

+0.59%

+0.59%

Trust Wallet (TWT) reaalajas hind on $ 0.7906. Viimase 24 tunni jooksul TWT kaubeldud madalaim $ 0.786 ja kõrgeim $ 0.8014 näitab aktiivset turu volatiivsust. TWTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.7177649227203773 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00647761834255.

Lüliajalise tootluse osas on TWT muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -1.13% 24 tunni vältel +0.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Trust Wallet (TWT) – turuteave

No.157

$ 329.40M
$ 329.40M$ 329.40M

$ 77.04K
$ 77.04K$ 77.04K

$ 790.34M
$ 790.34M$ 790.34M

416.65M
416.65M 416.65M

999,668,148
999,668,148 999,668,148

0.01%

2020-04-01 00:00:00

BSC

Trust Wallet praegune turukapitalisatsioon on $ 329.40M $ 77.04K 24 tunnise kauplemismahuga. TWT ringlev varu on 416.65M, mille koguvaru on 999668148. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Trust Wallet (TWT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Trust Wallet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.009031-1.13%
30 päeva$ -0.0231-2.84%
60 päeva$ +0.0368+4.88%
90 päeva$ -0.0397-4.79%
Trust Wallet Hinnamuutus täna

Täna registreeris TWT muutuse $ -0.009031 (-1.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Trust Wallet 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0231 (-2.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Trust Wallet 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TWT $ +0.0368 (+4.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Trust Wallet 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0397 (-4.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Trust Wallet (TWT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Trust Wallet hinnaajaloo lehte.

Mis on Trust Wallet (TWT)

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Trust Wallet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TWT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Trust Wallet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Trust Wallet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Trust Wallet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trust Wallet (TWT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trust Wallet (TWT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trust Wallet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trust Wallet hinna ennustust kohe!

Trust Wallet (TWT) tokenoomika

Trust Wallet (TWT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TWT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Trust Wallet (TWT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Trust Wallet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Trust Wallet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TWT kohalike valuutade suhtes

1 Trust Wallet(TWT)/VND
20,804.639
1 Trust Wallet(TWT)/AUD
A$1.209618
1 Trust Wallet(TWT)/GBP
0.577138
1 Trust Wallet(TWT)/EUR
0.67201
1 Trust Wallet(TWT)/USD
$0.7906
1 Trust Wallet(TWT)/MYR
RM3.328426
1 Trust Wallet(TWT)/TRY
32.29601
1 Trust Wallet(TWT)/JPY
¥116.2182
1 Trust Wallet(TWT)/ARS
ARS$1,024.087898
1 Trust Wallet(TWT)/RUB
62.963384
1 Trust Wallet(TWT)/INR
69.185406
1 Trust Wallet(TWT)/IDR
Rp12,751.611118
1 Trust Wallet(TWT)/KRW
1,098.048528
1 Trust Wallet(TWT)/PHP
44.70843
1 Trust Wallet(TWT)/EGP
￡E.38.114826
1 Trust Wallet(TWT)/BRL
R$4.26924
1 Trust Wallet(TWT)/CAD
C$1.091028
1 Trust Wallet(TWT)/BDT
96.010464
1 Trust Wallet(TWT)/NGN
1,212.574844
1 Trust Wallet(TWT)/UAH
32.580626
1 Trust Wallet(TWT)/VES
Bs106.731
1 Trust Wallet(TWT)/CLP
$762.1384
1 Trust Wallet(TWT)/PKR
Rs223.961168
1 Trust Wallet(TWT)/KZT
428.038746
1 Trust Wallet(TWT)/THB
฿25.583816
1 Trust Wallet(TWT)/TWD
NT$23.741718
1 Trust Wallet(TWT)/AED
د.إ2.901502
1 Trust Wallet(TWT)/CHF
Fr0.63248
1 Trust Wallet(TWT)/HKD
HK$6.182492
1 Trust Wallet(TWT)/AMD
֏302.214756
1 Trust Wallet(TWT)/MAD
.د.م7.107494
1 Trust Wallet(TWT)/MXN
$14.807938
1 Trust Wallet(TWT)/PLN
2.869878
1 Trust Wallet(TWT)/RON
лв3.415392
1 Trust Wallet(TWT)/SEK
kr7.542324
1 Trust Wallet(TWT)/BGN
лв1.320302
1 Trust Wallet(TWT)/HUF
Ft266.732628
1 Trust Wallet(TWT)/CZK
16.531446
1 Trust Wallet(TWT)/KWD
د.ك0.241133
1 Trust Wallet(TWT)/ILS
2.664322
1 Trust Wallet(TWT)/NOK
kr8.032496
1 Trust Wallet(TWT)/NZD
$1.328208

Trust Wallet ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Trust Wallet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Trust Wallet ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trust Wallet kohta

Kui palju on Trust Wallet (TWT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TWT hind USD on 0.7906 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TWT/USD hind?
Praegune hind TWT/USD on $ 0.7906. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Trust Wallet turukapitalisatsioon?
TWT turukapitalisatsioon on $ 329.40M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TWT ringlev varu?
TWT ringlev varu on 416.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TWT (ATH) hind?
TWT saavutab ATH hinna summas 2.7177649227203773 USD.
Mis oli kõigi aegade TWT madalaim (ATL) hind?
TWT nägi ATL hinda summas 0.00647761834255 USD.
Milline on TWT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TWT kauplemismaht on $ 77.04K USD.
Kas TWT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TWT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TWT hinna ennustust.
2025-08-18 04:22:22 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

