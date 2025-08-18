Trust Wallet (TWT) reaalajas hind on $ 0.7906. Viimase 24 tunni jooksul TWT kaubeldud madalaim $ 0.786 ja kõrgeim $ 0.8014 näitab aktiivset turu volatiivsust. TWTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.7177649227203773 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00647761834255.
Lüliajalise tootluse osas on TWT muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -1.13% 24 tunni vältel +0.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Trust Wallet (TWT) – turuteave
No.157
$ 329.40M
$ 77.04K
$ 790.34M
416.65M
999,668,148
0.01%
2020-04-01 00:00:00
BSC
Trust Wallet praegune turukapitalisatsioon on $ 329.40M$ 77.04K 24 tunnise kauplemismahuga. TWT ringlev varu on 416.65M, mille koguvaru on 999668148. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Trust Wallet (TWT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Trust Wallet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.009031
-1.13%
30 päeva
$ -0.0231
-2.84%
60 päeva
$ +0.0368
+4.88%
90 päeva
$ -0.0397
-4.79%
Trust Wallet Hinnamuutus täna
Täna registreeris TWT muutuse $ -0.009031 (-1.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Trust Wallet 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0231 (-2.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Trust Wallet 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TWT $ +0.0368 (+4.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Trust Wallet 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0397 (-4.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Trust Wallet (TWT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.
Trust Wallet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Trust Wallet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TWT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Trust Wallet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Trust Wallet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Trust Wallet hinna ennustus (USD)
Kui palju on Trust Wallet (TWT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trust Wallet (TWT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trust Wallet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Trust Wallet (TWT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TWT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Trust Wallet (TWT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Trust Wallet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Trust Wallet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.