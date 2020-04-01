Trust Wallet (TWT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Trust Wallet (TWT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Trust Wallet (TWT) teave Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets. Ametlik veebisait: https://trustwallet.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD Ostke TWT kohe!

Trust Wallet (TWT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Trust Wallet (TWT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 313.28M Koguvaru: $ 999.67M Ringlev varu: $ 416.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 751.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.734685 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00647761834255 Praegune hind: $ 0.7519

Trust Wallet (TWT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Trust Wallet (TWT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TWT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TWT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TWT tokeni tokenoomikat, avastage TWT tokeni reaalajas hinda!

Trust Wallet (TWT) hinna ajalugu TWT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TWT hinna ajalugu kohe!

TWT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TWT võiks suunduda? Meie TWT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TWT tokeni hinna ennustust kohe!

