Tron (TRX) reaalajas hind on $ 0.353. Viimase 24 tunni jooksul TRX kaubeldud madalaim $ 0.3466 ja kõrgeim $ 0.354 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.44067471530141733 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001091259997338057.
Lüliajalise tootluse osas on TRX muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, +0.34% 24 tunni vältel +3.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tron (TRX) – turuteave
Tron praegune turukapitalisatsioon on $ 33.42B$ 33.18M 24 tunnise kauplemismahuga. TRX ringlev varu on 94.68B, mille koguvaru on 94682149841.89694. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Tron (TRX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tron tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.001196
+0.34%
30 päeva
$ +0.0267
+8.18%
60 päeva
$ +0.0816
+30.06%
90 päeva
$ +0.0874
+32.90%
Tron Hinnamuutus täna
Täna registreeris TRX muutuse $ +0.001196 (+0.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tron 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0267 (+8.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tron 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRX $ +0.0816 (+30.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tron 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0874 (+32.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Tron (TRX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.
