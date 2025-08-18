Mis on Tron (TRX)

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

Kui palju on Tron (TRX) tänapäeval väärt? Reaalajas TRX hind USD on 0.353 USD. Milline on Tron turukapitalisatsioon? TRX turukapitalisatsioon on $ 33.42B USD. Milline on TRX ringlev varu? TRX ringlev varu on 94.68B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRX (ATH) hind? TRX saavutab ATH hinna summas 0.44067471530141733 USD. Mis oli kõigi aegade TRX madalaim (ATL) hind? TRX nägi ATL hinda summas 0.001091259997338057 USD. Milline on TRX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRX kauplemismaht on $ 33.18M USD.

