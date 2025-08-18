Rohkem infot TRX

Tron logo

Tron hind(TRX)

1 TRX/USD reaalajas hind:

$0.353
$0.353$0.353
+0.34%1D
USD
Tron (TRX) reaalajas hinnagraafik
Tron (TRX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3466
$ 0.3466$ 0.3466
24 h madal
$ 0.354
$ 0.354$ 0.354
24 h kõrge

$ 0.3466
$ 0.3466$ 0.3466

$ 0.354
$ 0.354$ 0.354

$ 0.44067471530141733
$ 0.44067471530141733$ 0.44067471530141733

$ 0.001091259997338057
$ 0.001091259997338057$ 0.001091259997338057

+0.31%

+0.34%

+3.64%

+3.64%

Tron (TRX) reaalajas hind on $ 0.353. Viimase 24 tunni jooksul TRX kaubeldud madalaim $ 0.3466 ja kõrgeim $ 0.354 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.44067471530141733 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001091259997338057.

Lüliajalise tootluse osas on TRX muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, +0.34% 24 tunni vältel +3.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tron (TRX) – turuteave

No.9

$ 33.42B
$ 33.42B$ 33.42B

$ 33.18M
$ 33.18M$ 33.18M

$ 33.42B
$ 33.42B$ 33.42B

94.68B
94.68B 94.68B

94,682,149,841.89694
94,682,149,841.89694 94,682,149,841.89694

0.83%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015

TRX

Tron praegune turukapitalisatsioon on $ 33.42B $ 33.18M 24 tunnise kauplemismahuga. TRX ringlev varu on 94.68B, mille koguvaru on 94682149841.89694. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Tron (TRX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tron tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.001196+0.34%
30 päeva$ +0.0267+8.18%
60 päeva$ +0.0816+30.06%
90 päeva$ +0.0874+32.90%
Tron Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRX muutuse $ +0.001196 (+0.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tron 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0267 (+8.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tron 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRX $ +0.0816 (+30.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tron 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0874 (+32.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tron (TRX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Tron hinnaajaloo lehte.

Mis on Tron (TRX)

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

Tron on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tron investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tron ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tron ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tron hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tron (TRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tron (TRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tron nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tron hinna ennustust kohe!

Tron (TRX) tokenoomika

Tron (TRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tron (TRX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tron osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tron osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRX kohalike valuutade suhtes

1 Tron(TRX)/VND
9,289.195
1 Tron(TRX)/AUD
A$0.53656
1 Tron(TRX)/GBP
0.25769
1 Tron(TRX)/EUR
0.30005
1 Tron(TRX)/USD
$0.353
1 Tron(TRX)/MYR
RM1.48613
1 Tron(TRX)/TRY
14.39887
1 Tron(TRX)/JPY
¥51.891
1 Tron(TRX)/ARS
ARS$457.84453
1 Tron(TRX)/RUB
28.13763
1 Tron(TRX)/INR
30.89103
1 Tron(TRX)/IDR
Rp5,693.54759
1 Tron(TRX)/KRW
490.27464
1 Tron(TRX)/PHP
19.96215
1 Tron(TRX)/EGP
￡E.17.03578
1 Tron(TRX)/BRL
R$1.9062
1 Tron(TRX)/CAD
C$0.48714
1 Tron(TRX)/BDT
42.86832
1 Tron(TRX)/NGN
541.41022
1 Tron(TRX)/UAH
14.54713
1 Tron(TRX)/VES
Bs47.655
1 Tron(TRX)/CLP
$340.292
1 Tron(TRX)/PKR
Rs99.99784
1 Tron(TRX)/KZT
191.11773
1 Tron(TRX)/THB
฿11.4019
1 Tron(TRX)/TWD
NT$10.60059
1 Tron(TRX)/AED
د.إ1.29551
1 Tron(TRX)/CHF
Fr0.2824
1 Tron(TRX)/HKD
HK$2.76046
1 Tron(TRX)/AMD
֏134.93778
1 Tron(TRX)/MAD
.د.م3.17347
1 Tron(TRX)/MXN
$6.66111
1 Tron(TRX)/PLN
1.28492
1 Tron(TRX)/RON
лв1.52496
1 Tron(TRX)/SEK
kr3.37115
1 Tron(TRX)/BGN
лв0.58951
1 Tron(TRX)/HUF
Ft119.1728
1 Tron(TRX)/CZK
7.3777
1 Tron(TRX)/KWD
د.ك0.107665
1 Tron(TRX)/ILS
1.18961
1 Tron(TRX)/NOK
kr3.59707
1 Tron(TRX)/NZD
$0.59304

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tron võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Tron ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tron kohta

Kui palju on Tron (TRX) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRX hind USD on 0.353 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRX/USD hind?
Praegune hind TRX/USD on $ 0.353. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tron turukapitalisatsioon?
TRX turukapitalisatsioon on $ 33.42B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRX ringlev varu?
TRX ringlev varu on 94.68B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRX (ATH) hind?
TRX saavutab ATH hinna summas 0.44067471530141733 USD.
Mis oli kõigi aegade TRX madalaim (ATL) hind?
TRX nägi ATL hinda summas 0.001091259997338057 USD.
Milline on TRX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRX kauplemismaht on $ 33.18M USD.
Kas TRX sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRX hinna ennustust.
