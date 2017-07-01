TRX

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

NimiTRX

KohtNo.9

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0083%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.89%

Ringlev varu94,660,792,181.1425

Maksimaalne varu

Koguvaru94,660,782,609.14182

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2017-07-01 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.0015 USDT

Kõigi aegade kõrgeim0.44067471530141733,2024-12-03

Madalaim hind0.001091259997338057,2017-09-15

Avalik plokiahelTRX

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
TRX/USDT
Tron
24 h kõrge
24 h madal
24 h maht (TRX)
24 h summa (USDT)
