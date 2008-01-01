TROLL (TROLLSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TROLL (TROLLSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TROLL (TROLLSOL) teave $TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG. Ametlik veebisait: https://trololol.io Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2 Ostke TROLLSOL kohe!

TROLL (TROLLSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TROLL (TROLLSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 182.48M $ 182.48M $ 182.48M Koguvaru: $ 998.98M $ 998.98M $ 998.98M Ringlev varu: $ 998.98M $ 998.98M $ 998.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 182.67M $ 182.67M $ 182.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 Praegune hind: $ 0.18267 $ 0.18267 $ 0.18267 Lisateave TROLL (TROLLSOL) hinna kohta

TROLL (TROLLSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TROLL (TROLLSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TROLLSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TROLLSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TROLLSOL tokeni tokenoomikat, avastage TROLLSOL tokeni reaalajas hinda!

TROLL (TROLLSOL) hinna ajalugu TROLLSOL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TROLLSOL hinna ajalugu kohe!

TROLLSOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TROLLSOL võiks suunduda? Meie TROLLSOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TROLLSOL tokeni hinna ennustust kohe!

