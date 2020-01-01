OrdinalsBot (TRIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OrdinalsBot (TRIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OrdinalsBot (TRIO) teave OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records. Ametlik veebisait: https://ordinalsbot.com/ Valge raamat: https://token.ordinalsbot.com/ Plokiahela Explorer: https://ordiscan.com/inscription/3411618 Ostke TRIO kohe!

OrdinalsBot (TRIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OrdinalsBot (TRIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.29 $ 6.29 $ 6.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1508486925694771 $ 0.1508486925694771 $ 0.1508486925694771 Praegune hind: $ 0.1573 $ 0.1573 $ 0.1573 Lisateave OrdinalsBot (TRIO) hinna kohta

OrdinalsBot (TRIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OrdinalsBot (TRIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRIO tokeni tokenoomikat, avastage TRIO tokeni reaalajas hinda!

OrdinalsBot (TRIO) hinna ajalugu TRIO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TRIO hinna ajalugu kohe!

TRIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRIO võiks suunduda? Meie TRIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRIO tokeni hinna ennustust kohe!

