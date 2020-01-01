Spark (SPK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spark (SPK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Spark (SPK) teave Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL). Ametlik veebisait: https://spark.fi/ Valge raamat: https://docs.spark.fi/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066

Spark (SPK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spark (SPK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 119.21M $ 119.21M $ 119.21M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 767.40M $ 767.40M $ 767.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 Praegune hind: $ 0.07674 $ 0.07674 $ 0.07674 Lisateave Spark (SPK) hinna kohta

Spark (SPK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spark (SPK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPK tokeni tokenoomikat, avastage SPK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SPK Kas olete huvitatud Spark (SPK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SPK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Spark (SPK) hinna ajalugu SPK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SPK hinna ajalugu kohe!

SPK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPK võiks suunduda? Meie SPK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPK tokeni hinna ennustust kohe!

