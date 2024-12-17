TRIO

OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records.

NimiTRIO

KohtNo.4104

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu21,000,000

Koguvaru21,000,000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim6.064342935810972,2024-12-17

Madalaim hind0.08913301464598458,2025-08-30

Avalik plokiahelBRC20

TutvustusOrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
TRIO/USDT
OrdinalsBot
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (TRIO)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
TRIO/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (TRIO)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...