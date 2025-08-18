Rohkem infot TRIO

OrdinalsBot hind(TRIO)

1 TRIO/USD reaalajas hind:

OrdinalsBot (TRIO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:53:13 (UTC+8)

OrdinalsBot (TRIO) hinna teave (USD)

OrdinalsBot (TRIO) reaalajas hind on $ 0.1719. Viimase 24 tunni jooksul TRIO kaubeldud madalaim $ 0.1521 ja kõrgeim $ 0.2094 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.064342935810972 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1665112851985709.

Lüliajalise tootluse osas on TRIO muutunud +1.65% viimase tunni jooksul, +1.05% 24 tunni vältel -15.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OrdinalsBot (TRIO) – turuteave

OrdinalsBot praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 164.36K 24 tunnise kauplemismahuga. TRIO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.61M.

OrdinalsBot (TRIO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OrdinalsBot tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.001785+1.05%
30 päeva$ -0.3951-69.69%
60 päeva$ -0.3161-64.78%
90 päeva$ -0.6161-78.19%
OrdinalsBot Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRIO muutuse $ +0.001785 (+1.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OrdinalsBot 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.3951 (-69.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OrdinalsBot 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRIO $ -0.3161 (-64.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OrdinalsBot 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.6161 (-78.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OrdinalsBot (TRIO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OrdinalsBot hinnaajaloo lehte.

Mis on OrdinalsBot (TRIO)

OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records.

OrdinalsBot on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OrdinalsBot investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRIO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OrdinalsBot kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OrdinalsBot ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OrdinalsBot hinna ennustus (USD)

Kui palju on OrdinalsBot (TRIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OrdinalsBot (TRIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OrdinalsBot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OrdinalsBot hinna ennustust kohe!

OrdinalsBot (TRIO) tokenoomika

OrdinalsBot (TRIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OrdinalsBot (TRIO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OrdinalsBot osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OrdinalsBot osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRIO kohalike valuutade suhtes

OrdinalsBot ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OrdinalsBot võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OrdinalsBot ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OrdinalsBot kohta

Kui palju on OrdinalsBot (TRIO) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRIO hind USD on 0.1719 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRIO/USD hind?
Praegune hind TRIO/USD on $ 0.1719. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OrdinalsBot turukapitalisatsioon?
TRIO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRIO ringlev varu?
TRIO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRIO (ATH) hind?
TRIO saavutab ATH hinna summas 6.064342935810972 USD.
Mis oli kõigi aegade TRIO madalaim (ATL) hind?
TRIO nägi ATL hinda summas 0.1665112851985709 USD.
Milline on TRIO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRIO kauplemismaht on $ 164.36K USD.
Kas TRIO sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRIO hinna ennustust.
OrdinalsBot (TRIO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

