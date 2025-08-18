Rohkem infot TREAT

TREAT Hinnainfo

TREAT Valge raamat

TREAT Ametlik veebisait

TREAT Tokenoomika

TREAT Hinnaprognoos

TREAT Ajalugu

TREAT – ostujuhend

TREAT-usaldusraha valuutakonverter

TREAT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Shiba Inu Treat logo

Shiba Inu Treat hind(TREAT)

1 TREAT/USD reaalajas hind:

$0.001521
$0.001521$0.001521
-1.74%1D
USD
Shiba Inu Treat (TREAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:21:23 (UTC+8)

Shiba Inu Treat (TREAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001463
$ 0.001463$ 0.001463
24 h madal
$ 0.001562
$ 0.001562$ 0.001562
24 h kõrge

$ 0.001463
$ 0.001463$ 0.001463

$ 0.001562
$ 0.001562$ 0.001562

$ 0.019750864633969658
$ 0.019750864633969658$ 0.019750864633969658

$ 0.00128185073438707
$ 0.00128185073438707$ 0.00128185073438707

-0.14%

-1.73%

-7.93%

-7.93%

Shiba Inu Treat (TREAT) reaalajas hind on $ 0.001521. Viimase 24 tunni jooksul TREAT kaubeldud madalaim $ 0.001463 ja kõrgeim $ 0.001562 näitab aktiivset turu volatiivsust. TREATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.019750864633969658 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00128185073438707.

Lüliajalise tootluse osas on TREAT muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -1.73% 24 tunni vältel -7.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shiba Inu Treat (TREAT) – turuteave

No.3563

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 70.91K
$ 70.91K$ 70.91K

$ 15.21M
$ 15.21M$ 15.21M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Shiba Inu Treat praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 70.91K 24 tunnise kauplemismahuga. TREAT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Shiba Inu Treat (TREAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Shiba Inu Treat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002693-1.73%
30 päeva$ -0.000542-26.28%
60 päeva$ -0.000213-12.29%
90 päeva$ -0.001271-45.53%
Shiba Inu Treat Hinnamuutus täna

Täna registreeris TREAT muutuse $ -0.00002693 (-1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Shiba Inu Treat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000542 (-26.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Shiba Inu Treat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TREAT $ -0.000213 (-12.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Shiba Inu Treat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001271 (-45.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Shiba Inu Treat (TREAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Shiba Inu Treat hinnaajaloo lehte.

Mis on Shiba Inu Treat (TREAT)

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

Shiba Inu Treat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shiba Inu Treat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TREAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Shiba Inu Treat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shiba Inu Treat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Shiba Inu Treat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shiba Inu Treat (TREAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shiba Inu Treat (TREAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shiba Inu Treat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shiba Inu Treat hinna ennustust kohe!

Shiba Inu Treat (TREAT) tokenoomika

Shiba Inu Treat (TREAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TREAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Shiba Inu Treat (TREAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Shiba Inu Treat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shiba Inu Treat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TREAT kohalike valuutade suhtes

1 Shiba Inu Treat(TREAT)/VND
40.025115
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/AUD
A$0.00232713
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/GBP
0.00111033
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/EUR
0.00129285
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/USD
$0.001521
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/MYR
RM0.00640341
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/TRY
0.06213285
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/JPY
¥0.223587
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/ARS
ARS$1.97019693
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/RUB
0.12113244
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/INR
0.13310271
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/IDR
Rp24.53225463
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/KRW
2.11248648
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/PHP
0.08601255
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/EGP
￡E.0.07332741
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/BRL
R$0.0082134
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/CAD
C$0.00209898
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/BDT
0.18471024
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/NGN
2.33281854
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/UAH
0.06268041
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/VES
Bs0.205335
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/CLP
$1.466244
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/PKR
Rs0.43086888
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/KZT
0.82348461
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/THB
฿0.04921956
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/TWD
NT$0.04567563
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/AED
د.إ0.00558207
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/CHF
Fr0.0012168
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/HKD
HK$0.01189422
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/AMD
֏0.58141746
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/MAD
.د.م0.01367379
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/MXN
$0.02848833
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/PLN
0.00552123
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/RON
лв0.00657072
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/SEK
kr0.01451034
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/BGN
лв0.00254007
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/HUF
Ft0.51315498
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/CZK
0.03180411
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/KWD
د.ك0.000463905
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/ILS
0.00512577
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/NOK
kr0.01545336
1 Shiba Inu Treat(TREAT)/NZD
$0.00255528

Shiba Inu Treat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Shiba Inu Treat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Shiba Inu Treat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shiba Inu Treat kohta

Kui palju on Shiba Inu Treat (TREAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TREAT hind USD on 0.001521 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TREAT/USD hind?
Praegune hind TREAT/USD on $ 0.001521. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shiba Inu Treat turukapitalisatsioon?
TREAT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TREAT ringlev varu?
TREAT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TREAT (ATH) hind?
TREAT saavutab ATH hinna summas 0.019750864633969658 USD.
Mis oli kõigi aegade TREAT madalaim (ATL) hind?
TREAT nägi ATL hinda summas 0.00128185073438707 USD.
Milline on TREAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TREAT kauplemismaht on $ 70.91K USD.
Kas TREAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TREAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TREAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:21:23 (UTC+8)

Shiba Inu Treat (TREAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TREAT/USD kalkulaator

Summa

TREAT
TREAT
USD
USD

1 TREAT = 0.001521 USD

Kauplemine: TREAT

TREATUSDT
$0.001521
$0.001521$0.001521
-1.68%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu