Shiba Inu Treat (TREAT) reaalajas hind on $ 0.001521. Viimase 24 tunni jooksul TREAT kaubeldud madalaim $ 0.001463 ja kõrgeim $ 0.001562 näitab aktiivset turu volatiivsust. TREATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.019750864633969658 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00128185073438707.
Lüliajalise tootluse osas on TREAT muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -1.73% 24 tunni vältel -7.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Shiba Inu Treat (TREAT) – turuteave
Shiba Inu Treat praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 70.91K 24 tunnise kauplemismahuga. TREAT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Shiba Inu Treat (TREAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Shiba Inu Treat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002693
-1.73%
30 päeva
$ -0.000542
-26.28%
60 päeva
$ -0.000213
-12.29%
90 päeva
$ -0.001271
-45.53%
Shiba Inu Treat Hinnamuutus täna
Täna registreeris TREAT muutuse $ -0.00002693 (-1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Shiba Inu Treat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000542 (-26.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Shiba Inu Treat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TREAT $ -0.000213 (-12.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Shiba Inu Treat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001271 (-45.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Shiba Inu Treat (TREAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.
Shiba Inu Treat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shiba Inu Treat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TREAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Shiba Inu Treat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shiba Inu Treat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Shiba Inu Treat hinna ennustus (USD)
Kui palju on Shiba Inu Treat (TREAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shiba Inu Treat (TREAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shiba Inu Treat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Shiba Inu Treat (TREAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TREAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Shiba Inu Treat (TREAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Shiba Inu Treat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shiba Inu Treat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.