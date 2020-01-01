Shiba Inu Treat (TREAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shiba Inu Treat (TREAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shiba Inu Treat (TREAT) teave Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse. Ametlik veebisait: https://www.shib.io Valge raamat: https://shib.io/documents/SHIBPAPER-ABRIDGED-V.1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xa02c49da76a085e4e1ee60a6b920ddbc8db599f4#balances Ostke TREAT kohe!

Shiba Inu Treat (TREAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shiba Inu Treat (TREAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.25M $ 13.25M $ 13.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00128185073438707 $ 0.00128185073438707 $ 0.00128185073438707 Praegune hind: $ 0.001325 $ 0.001325 $ 0.001325 Lisateave Shiba Inu Treat (TREAT) hinna kohta

Shiba Inu Treat (TREAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shiba Inu Treat (TREAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TREAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TREAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TREAT tokeni tokenoomikat, avastage TREAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TREAT Kas olete huvitatud Shiba Inu Treat (TREAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TREAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TREAT MEXC-ist osta!

Shiba Inu Treat (TREAT) hinna ajalugu TREAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TREAT hinna ajalugu kohe!

TREAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TREAT võiks suunduda? Meie TREAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TREAT tokeni hinna ennustust kohe!

