Mis on OriginTrail (TRAC)

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

OriginTrail on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OriginTrail investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida TRAC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse OriginTrail kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OriginTrail ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OriginTrail hinna ennustus (USD)

Kui palju on OriginTrail (TRAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OriginTrail (TRAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OriginTrail nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OriginTrail hinna ennustust kohe!

OriginTrail (TRAC) tokenoomika

OriginTrail (TRAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OriginTrail (TRAC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OriginTrail osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OriginTrail osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRAC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

OriginTrail ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OriginTrail võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OriginTrail kohta Kui palju on OriginTrail (TRAC) tänapäeval väärt? Reaalajas TRAC hind USD on 0.4346 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRAC/USD hind? $ 0.4346 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRAC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OriginTrail turukapitalisatsioon? TRAC turukapitalisatsioon on $ 217.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRAC ringlev varu? TRAC ringlev varu on 500.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRAC (ATH) hind? TRAC saavutab ATH hinna summas 3.867289208327816 USD . Mis oli kõigi aegade TRAC madalaim (ATL) hind? TRAC nägi ATL hinda summas 0.00378464362016 USD . Milline on TRAC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRAC kauplemismaht on $ 89.94K USD . Kas TRAC sel aastal kõrgemale ka suundub? TRAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRAC hinna ennustust

OriginTrail (TRAC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.