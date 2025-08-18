Rohkem infot TRAC

TRAC Hinnainfo

TRAC Valge raamat

TRAC Ametlik veebisait

TRAC Tokenoomika

TRAC Hinnaprognoos

TRAC Ajalugu

TRAC – ostujuhend

TRAC-usaldusraha valuutakonverter

TRAC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

OriginTrail logo

OriginTrail hind(TRAC)

1 TRAC/USD reaalajas hind:

$0.4346
$0.4346$0.4346
-0.79%1D
USD
OriginTrail (TRAC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:31:39 (UTC+8)

OriginTrail (TRAC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4325
$ 0.4325$ 0.4325
24 h madal
$ 0.446
$ 0.446$ 0.446
24 h kõrge

$ 0.4325
$ 0.4325$ 0.4325

$ 0.446
$ 0.446$ 0.446

$ 3.867289208327816
$ 3.867289208327816$ 3.867289208327816

$ 0.00378464362016
$ 0.00378464362016$ 0.00378464362016

0.00%

-0.79%

-7.02%

-7.02%

OriginTrail (TRAC) reaalajas hind on $ 0.4346. Viimase 24 tunni jooksul TRAC kaubeldud madalaim $ 0.4325 ja kõrgeim $ 0.446 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRACkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.867289208327816 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00378464362016.

Lüliajalise tootluse osas on TRAC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.79% 24 tunni vältel -7.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OriginTrail (TRAC) – turuteave

No.199

$ 217.30M
$ 217.30M$ 217.30M

$ 89.94K
$ 89.94K$ 89.94K

$ 217.30M
$ 217.30M$ 217.30M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

99.99%

ETH

OriginTrail praegune turukapitalisatsioon on $ 217.30M $ 89.94K 24 tunnise kauplemismahuga. TRAC ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 217.30M.

OriginTrail (TRAC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OriginTrail tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003461-0.79%
30 päeva$ +0.0163+3.89%
60 päeva$ +0.0963+28.46%
90 päeva$ +0.2546+141.44%
OriginTrail Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRAC muutuse $ -0.003461 (-0.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OriginTrail 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0163 (+3.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OriginTrail 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRAC $ +0.0963 (+28.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OriginTrail 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2546 (+141.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OriginTrail (TRAC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OriginTrail hinnaajaloo lehte.

Mis on OriginTrail (TRAC)

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

OriginTrail on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OriginTrail investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRAC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OriginTrail kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OriginTrail ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OriginTrail hinna ennustus (USD)

Kui palju on OriginTrail (TRAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OriginTrail (TRAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OriginTrail nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OriginTrail hinna ennustust kohe!

OriginTrail (TRAC) tokenoomika

OriginTrail (TRAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OriginTrail (TRAC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OriginTrail osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OriginTrail osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRAC kohalike valuutade suhtes

1 OriginTrail(TRAC)/VND
11,436.499
1 OriginTrail(TRAC)/AUD
A$0.664938
1 OriginTrail(TRAC)/GBP
0.317258
1 OriginTrail(TRAC)/EUR
0.36941
1 OriginTrail(TRAC)/USD
$0.4346
1 OriginTrail(TRAC)/MYR
RM1.829666
1 OriginTrail(TRAC)/TRY
17.75341
1 OriginTrail(TRAC)/JPY
¥63.8862
1 OriginTrail(TRAC)/ARS
ARS$562.950418
1 OriginTrail(TRAC)/RUB
34.620236
1 OriginTrail(TRAC)/INR
38.031846
1 OriginTrail(TRAC)/IDR
Rp7,009.676438
1 OriginTrail(TRAC)/KRW
603.607248
1 OriginTrail(TRAC)/PHP
24.676588
1 OriginTrail(TRAC)/EGP
￡E.20.952066
1 OriginTrail(TRAC)/BRL
R$2.34684
1 OriginTrail(TRAC)/CAD
C$0.599748
1 OriginTrail(TRAC)/BDT
52.721326
1 OriginTrail(TRAC)/NGN
665.542094
1 OriginTrail(TRAC)/UAH
17.909866
1 OriginTrail(TRAC)/VES
Bs58.671
1 OriginTrail(TRAC)/CLP
$418.0852
1 OriginTrail(TRAC)/PKR
Rs123.009184
1 OriginTrail(TRAC)/KZT
235.044718
1 OriginTrail(TRAC)/THB
฿14.05931
1 OriginTrail(TRAC)/TWD
NT$13.051038
1 OriginTrail(TRAC)/AED
د.إ1.594982
1 OriginTrail(TRAC)/CHF
Fr0.34768
1 OriginTrail(TRAC)/HKD
HK$3.398572
1 OriginTrail(TRAC)/AMD
֏166.19104
1 OriginTrail(TRAC)/MAD
.د.م3.907054
1 OriginTrail(TRAC)/MXN
$8.131366
1 OriginTrail(TRAC)/PLN
1.577598
1 OriginTrail(TRAC)/RON
лв1.877472
1 OriginTrail(TRAC)/SEK
kr4.146084
1 OriginTrail(TRAC)/BGN
лв0.725782
1 OriginTrail(TRAC)/HUF
Ft146.673154
1 OriginTrail(TRAC)/CZK
9.08314
1 OriginTrail(TRAC)/KWD
د.ك0.1321184
1 OriginTrail(TRAC)/ILS
1.464602
1 OriginTrail(TRAC)/NOK
kr4.415536
1 OriginTrail(TRAC)/NZD
$0.730128

OriginTrail ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OriginTrail võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OriginTrail ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OriginTrail kohta

Kui palju on OriginTrail (TRAC) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRAC hind USD on 0.4346 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRAC/USD hind?
Praegune hind TRAC/USD on $ 0.4346. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OriginTrail turukapitalisatsioon?
TRAC turukapitalisatsioon on $ 217.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRAC ringlev varu?
TRAC ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRAC (ATH) hind?
TRAC saavutab ATH hinna summas 3.867289208327816 USD.
Mis oli kõigi aegade TRAC madalaim (ATL) hind?
TRAC nägi ATL hinda summas 0.00378464362016 USD.
Milline on TRAC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRAC kauplemismaht on $ 89.94K USD.
Kas TRAC sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRAC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:31:39 (UTC+8)

OriginTrail (TRAC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TRAC/USD kalkulaator

Summa

TRAC
TRAC
USD
USD

1 TRAC = 0.4346 USD

Kauplemine: TRAC

TRACUSDT
$0.4346
$0.4346$0.4346
-0.79%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu