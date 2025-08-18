Mis on TornadoCash (TORN)

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

TornadoCash on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Kui palju on TornadoCash (TORN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TornadoCash (TORN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TornadoCash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

TornadoCash (TORN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TORN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kas otsite, kuidas TornadoCash osta? Protsess on lihtne ja kiire!

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TornadoCash võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TornadoCash kohta Kui palju on TornadoCash (TORN) tänapäeval väärt? Reaalajas TORN hind USD on 11.336 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TORN/USD hind? $ 11.336 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TORN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TornadoCash turukapitalisatsioon? TORN turukapitalisatsioon on $ 59.63M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TORN ringlev varu? TORN ringlev varu on 5.26M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TORN (ATH) hind? TORN saavutab ATH hinna summas 437.41273213 USD . Mis oli kõigi aegade TORN madalaim (ATL) hind? TORN nägi ATL hinda summas 1.3085467209410526 USD . Milline on TORN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TORN kauplemismaht on $ 64.04K USD . Kas TORN sel aastal kõrgemale ka suundub? TORN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TORN hinna ennustust

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

