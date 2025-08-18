Rohkem infot TORN

TornadoCash hind(TORN)

$11.344
-3.22%1D
TornadoCash (TORN) reaalajas hinnagraafik
TornadoCash (TORN) hinna teave (USD)

$ 11.327
24 h madal
24 h kõrge

$ 437.41273213
$ 1.3085467209410526
TornadoCash (TORN) reaalajas hind on $ 11.336. Viimase 24 tunni jooksul TORN kaubeldud madalaim $ 11.327 ja kõrgeim $ 11.89 näitab aktiivset turu volatiivsust. TORNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 437.41273213 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.3085467209410526.

Lüliajalise tootluse osas on TORN muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -3.21% 24 tunni vältel +4.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TornadoCash (TORN) – turuteave

$ 59.63M
$ 64.04K
$ 113.36M
5.26M
9,999,997.246815
ETH

TornadoCash praegune turukapitalisatsioon on $ 59.63M $ 64.04K 24 tunnise kauplemismahuga. TORN ringlev varu on 5.26M, mille koguvaru on 9999997.246815.

TornadoCash (TORN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TornadoCash tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.37743-3.21%
30 päeva$ +1.006+9.73%
60 päeva$ +1.68+17.39%
90 päeva$ +2.802+32.83%
TornadoCash Hinnamuutus täna

Täna registreeris TORN muutuse $ -0.37743 (-3.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TornadoCash 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.006 (+9.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TornadoCash 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TORN $ +1.68 (+17.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TornadoCash 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +2.802 (+32.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TornadoCash (TORN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TornadoCash hinnaajaloo lehte.

Mis on TornadoCash (TORN)

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

TornadoCash on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TornadoCash investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TORN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TornadoCash kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TornadoCash ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TornadoCash hinna ennustus (USD)

Kui palju on TornadoCash (TORN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TornadoCash (TORN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TornadoCash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TornadoCash hinna ennustust kohe!

TornadoCash (TORN) tokenoomika

TornadoCash (TORN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TORN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TornadoCash (TORN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TornadoCash osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TornadoCash osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TornadoCash ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TornadoCash võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse TornadoCash ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TornadoCash kohta

Kui palju on TornadoCash (TORN) tänapäeval väärt?
Reaalajas TORN hind USD on 11.336 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TORN/USD hind?
Praegune hind TORN/USD on $ 11.336. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TornadoCash turukapitalisatsioon?
TORN turukapitalisatsioon on $ 59.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TORN ringlev varu?
TORN ringlev varu on 5.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TORN (ATH) hind?
TORN saavutab ATH hinna summas 437.41273213 USD.
Mis oli kõigi aegade TORN madalaim (ATL) hind?
TORN nägi ATL hinda summas 1.3085467209410526 USD.
Milline on TORN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TORN kauplemismaht on $ 64.04K USD.
Kas TORN sel aastal kõrgemale ka suundub?
TORN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TORN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

