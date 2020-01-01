TornadoCash (TORN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TornadoCash (TORN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TornadoCash (TORN) teave Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash. Ametlik veebisait: https://ipfs.io/ipns/tornadocash.eth/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x77777feddddffc19ff86db637967013e6c6a116c Ostke TORN kohe!

TornadoCash (TORN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TornadoCash (TORN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 57.97M $ 57.97M $ 57.97M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 110.21M $ 110.21M $ 110.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 463.5 $ 463.5 $ 463.5 Kõigi aegade madalaim: $ 1.3085467209410526 $ 1.3085467209410526 $ 1.3085467209410526 Praegune hind: $ 11.021 $ 11.021 $ 11.021 Lisateave TornadoCash (TORN) hinna kohta

TornadoCash (TORN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TornadoCash (TORN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TORN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TORN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TORN tokeni tokenoomikat, avastage TORN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TORN Kas olete huvitatud TornadoCash (TORN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TORN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TORN MEXC-ist osta!

TornadoCash (TORN) hinna ajalugu TORN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TORN hinna ajalugu kohe!

TORN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TORN võiks suunduda? Meie TORN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TORN tokeni hinna ennustust kohe!

