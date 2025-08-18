Tajir Tech Hub (TJRM) reaalajas hind on $ 0.006326. Viimase 24 tunni jooksul TJRM kaubeldud madalaim $ 0.006 ja kõrgeim $ 0.006549 näitab aktiivset turu volatiivsust. TJRMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13684820134656278 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005733716466955321.
Lüliajalise tootluse osas on TJRM muutunud -1.15% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel -2.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tajir Tech Hub (TJRM) – turuteave
Tajir Tech Hub praegune turukapitalisatsioon on $ 4.08M$ 95.58K 24 tunnise kauplemismahuga. TJRM ringlev varu on 644.95M, mille koguvaru on 749954915.77029. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.74M.
Tajir Tech Hub (TJRM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tajir Tech Hub tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00006972
-1.09%
30 päeva
$ -0.005913
-48.32%
60 päeva
$ -0.005304
-45.61%
90 päeva
$ -0.008424
-57.12%
Tajir Tech Hub Hinnamuutus täna
Täna registreeris TJRM muutuse $ -0.00006972 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tajir Tech Hub 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.005913 (-48.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tajir Tech Hub 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TJRM $ -0.005304 (-45.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tajir Tech Hub 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.008424 (-57.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Tajir Tech Hub (TJRM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.
Tajir Tech Hub on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tajir Tech Hub investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TJRM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Tajir Tech Hub kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tajir Tech Hub ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Tajir Tech Hub hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tajir Tech Hub (TJRM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tajir Tech Hub (TJRM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tajir Tech Hub nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tajir Tech Hub (TJRM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TJRM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.