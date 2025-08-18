Rohkem infot TJRM

Tajir Tech Hub logo

Tajir Tech Hub hind(TJRM)

1 TJRM/USD reaalajas hind:

$0.006327
$0.006327$0.006327
-1.09%1D
USD
Tajir Tech Hub (TJRM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:52:08 (UTC+8)

Tajir Tech Hub (TJRM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006
$ 0.006$ 0.006
24 h madal
$ 0.006549
$ 0.006549$ 0.006549
24 h kõrge

$ 0.006
$ 0.006$ 0.006

$ 0.006549
$ 0.006549$ 0.006549

$ 0.13684820134656278
$ 0.13684820134656278$ 0.13684820134656278

$ 0.005733716466955321
$ 0.005733716466955321$ 0.005733716466955321

-1.15%

-1.09%

-2.40%

-2.40%

Tajir Tech Hub (TJRM) reaalajas hind on $ 0.006326. Viimase 24 tunni jooksul TJRM kaubeldud madalaim $ 0.006 ja kõrgeim $ 0.006549 näitab aktiivset turu volatiivsust. TJRMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13684820134656278 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005733716466955321.

Lüliajalise tootluse osas on TJRM muutunud -1.15% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel -2.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tajir Tech Hub (TJRM) – turuteave

No.1510

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

$ 95.58K
$ 95.58K$ 95.58K

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

644.95M
644.95M 644.95M

750,000,000
750,000,000 750,000,000

749,954,915.77029
749,954,915.77029 749,954,915.77029

85.99%

SOL

Tajir Tech Hub praegune turukapitalisatsioon on $ 4.08M $ 95.58K 24 tunnise kauplemismahuga. TJRM ringlev varu on 644.95M, mille koguvaru on 749954915.77029. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.74M.

Tajir Tech Hub (TJRM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tajir Tech Hub tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00006972-1.09%
30 päeva$ -0.005913-48.32%
60 päeva$ -0.005304-45.61%
90 päeva$ -0.008424-57.12%
Tajir Tech Hub Hinnamuutus täna

Täna registreeris TJRM muutuse $ -0.00006972 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tajir Tech Hub 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.005913 (-48.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tajir Tech Hub 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TJRM $ -0.005304 (-45.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tajir Tech Hub 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.008424 (-57.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tajir Tech Hub (TJRM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Tajir Tech Hub hinnaajaloo lehte.

Mis on Tajir Tech Hub (TJRM)

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Tajir Tech Hub on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tajir Tech Hub investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TJRM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Tajir Tech Hub kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tajir Tech Hub ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tajir Tech Hub hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tajir Tech Hub (TJRM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tajir Tech Hub (TJRM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tajir Tech Hub nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tajir Tech Hub hinna ennustust kohe!

Tajir Tech Hub (TJRM) tokenoomika

Tajir Tech Hub (TJRM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TJRM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tajir Tech Hub (TJRM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tajir Tech Hub osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tajir Tech Hub osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TJRM kohalike valuutade suhtes

1 Tajir Tech Hub(TJRM)/VND
166.46869
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/AUD
A$0.00961552
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/GBP
0.00461798
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/EUR
0.0053771
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/USD
$0.006326
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/MYR
RM0.02663246
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/TRY
0.25803754
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/JPY
¥0.929922
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/ARS
ARS$8.20488526
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/RUB
0.50424546
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/INR
0.55358826
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/IDR
Rp102.03224378
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/KRW
8.78605488
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/PHP
0.3577353
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/EGP
￡E.0.30529276
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/BRL
R$0.0341604
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/CAD
C$0.00872988
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/BDT
0.76822944
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/NGN
9.70243924
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/UAH
0.26069446
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/VES
Bs0.85401
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/CLP
$6.098264
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/PKR
Rs1.79202928
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/KZT
3.42495966
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/THB
฿0.2043298
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/TWD
NT$0.18996978
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/AED
د.إ0.02321642
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/CHF
Fr0.0050608
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/HKD
HK$0.04946932
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/AMD
֏2.41817676
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/MAD
.د.م0.05687074
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/MXN
$0.11937162
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/PLN
0.02302664
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/RON
лв0.02732832
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/SEK
kr0.0604133
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/BGN
лв0.01056442
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/HUF
Ft2.1356576
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/CZK
0.1322134
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/KWD
د.ك0.00192943
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/ILS
0.02131862
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/NOK
kr0.06446194
1 Tajir Tech Hub(TJRM)/NZD
$0.01062768

Tajir Tech Hub ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tajir Tech Hub võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Tajir Tech Hub ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tajir Tech Hub kohta

Kui palju on Tajir Tech Hub (TJRM) tänapäeval väärt?
Reaalajas TJRM hind USD on 0.006326 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TJRM/USD hind?
Praegune hind TJRM/USD on $ 0.006326. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tajir Tech Hub turukapitalisatsioon?
TJRM turukapitalisatsioon on $ 4.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TJRM ringlev varu?
TJRM ringlev varu on 644.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TJRM (ATH) hind?
TJRM saavutab ATH hinna summas 0.13684820134656278 USD.
Mis oli kõigi aegade TJRM madalaim (ATL) hind?
TJRM nägi ATL hinda summas 0.005733716466955321 USD.
Milline on TJRM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TJRM kauplemismaht on $ 95.58K USD.
Kas TJRM sel aastal kõrgemale ka suundub?
TJRM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TJRM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:52:08 (UTC+8)

