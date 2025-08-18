Rohkem infot TIA

1 TIA/USD reaalajas hind:

$1.83
-3.02%1D
USD
TIA (TIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:30:45 (UTC+8)

TIA (TIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.798
24 h madal
$ 1.9
24 h kõrge

$ 1.798
$ 1.9
$ 20.911430884832413
$ 1.3200881133445714
-0.44%

-3.02%

+1.83%

+1.83%

TIA (TIA) reaalajas hind on $ 1.83. Viimase 24 tunni jooksul TIA kaubeldud madalaim $ 1.798 ja kõrgeim $ 1.9 näitab aktiivset turu volatiivsust. TIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.911430884832413 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.3200881133445714.

Lüliajalise tootluse osas on TIA muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -3.02% 24 tunni vältel +1.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TIA (TIA) – turuteave

No.66

$ 1.37B
$ 6.86M
$ 2.09B
748.63M
1,140,912,751.780416
0.03%

CELESTIA

TIA praegune turukapitalisatsioon on $ 1.37B $ 6.86M 24 tunnise kauplemismahuga. TIA ringlev varu on 748.63M, mille koguvaru on 1140912751.780416. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

TIA (TIA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TIA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.05699-3.02%
30 päeva$ -0.129-6.59%
60 päeva$ +0.145+8.60%
90 päeva$ -0.807-30.61%
TIA Hinnamuutus täna

Täna registreeris TIA muutuse $ -0.05699 (-3.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TIA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.129 (-6.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TIA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TIA $ +0.145 (+8.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TIA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.807 (-30.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TIA (TIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TIA hinnaajaloo lehte.

Mis on TIA (TIA)

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

TIA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TIA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TIA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TIA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TIA hinna ennustus (USD)

Kui palju on TIA (TIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TIA (TIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TIA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TIA hinna ennustust kohe!

TIA (TIA) tokenoomika

TIA (TIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TIA (TIA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TIA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TIA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TIA kohalike valuutade suhtes

1 TIA(TIA)/VND
TIA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TIA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TIA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TIA kohta

Kui palju on TIA (TIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TIA hind USD on 1.83 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TIA/USD hind?
Praegune hind TIA/USD on $ 1.83. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TIA turukapitalisatsioon?
TIA turukapitalisatsioon on $ 1.37B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TIA ringlev varu?
TIA ringlev varu on 748.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIA (ATH) hind?
TIA saavutab ATH hinna summas 20.911430884832413 USD.
Mis oli kõigi aegade TIA madalaim (ATL) hind?
TIA nägi ATL hinda summas 1.3200881133445714 USD.
Milline on TIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TIA kauplemismaht on $ 6.86M USD.
Kas TIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIA hinna ennustust.
TIA (TIA) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

