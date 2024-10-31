TIA (TIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TIA (TIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TIA (TIA) teave Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains. Ametlik veebisait: https://www.celestia.org Valge raamat: https://arxiv.org/abs/1905.09274 Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/celestia Ostke TIA kohe!

TIA (TIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TIA (TIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B Koguvaru: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Ringlev varu: $ 752.06M $ 752.06M $ 752.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Kõigi aegade kõrgeim: $ 21.05 $ 21.05 $ 21.05 Kõigi aegade madalaim: $ 1.3200881133445714 $ 1.3200881133445714 $ 1.3200881133445714 Praegune hind: $ 1.696 $ 1.696 $ 1.696 Lisateave TIA (TIA) hinna kohta

TIA (TIA) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas TIA tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Celestia’s token economics are designed to support its modular data availability network, incentivize network participants, and ensure long-term sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with a detailed table for clarity. Issuance Mechanism Token Name: TIA

TIA Initial Supply: 1,000,000,000 TIA at mainnet launch (Oct. 31, 2023)

1,000,000,000 TIA at mainnet launch (Oct. 31, 2023) Inflation: Starts at 8% annual inflation for the first year. Decreases by 10% each year until stabilizing at 1.5% annual inflation from Oct. 31, 2039, onward. 98% of new tokens go to validators as block rewards; 2% to the Community Pool for ecosystem initiatives.

Allocation Mechanism Category Description % of Genesis Supply Public Allocation Genesis Drop & Incentivized Testnet (7.41%), Future Initiatives (12.59%) 20.00% R&D & Ecosystem Foundation & core devs for protocol maintenance, development, and ecosystem initiatives 26.79% Early Backers: Series A&B Early supporters of Celestia 19.67% Early Backers: Seed Early supporters of Celestia 15.90% Initial Core Contributors Celestia Labs team members and first core contributors 17.64% Usage and Incentive Mechanism Network Transaction Fees: All data availability transactions (“PayforBlobs”) require TIA for fees, which are composed of a flat and a variable component based on data size.

All data availability transactions (“PayforBlobs”) require TIA for fees, which are composed of a flat and a variable component based on data size. Staking: TIA holders can stake tokens to secure the network and earn inflationary rewards.

TIA holders can stake tokens to secure the network and earn inflationary rewards. Governance: TIA stakers can propose and vote on on-chain governance proposals (Celestia Improvement Proposals, CIPs) that affect network parameters and Community Pool spending.

TIA stakers can propose and vote on on-chain governance proposals (Celestia Improvement Proposals, CIPs) that affect network parameters and Community Pool spending. Community Pool: Receives 2% of block rewards, funding ecosystem initiatives via governance. Locking and Unlocking Mechanism Staking: All tokens, whether locked or unlocked, can be staked. Staking rewards are unlocked upon receipt and immediately liquid.

All tokens, whether locked or unlocked, can be staked. Staking rewards are unlocked upon receipt and immediately liquid. Unlock Schedules: Each allocation category has a specific vesting and unlocking schedule, summarized below. Unlocking Table Allocation Category Unlocking Schedule Unlock Start Date Unlock Method Amount (TIA) Unlock Periods Public Allocation Fully unlocked at launch 2023-10-31 Instant 200,000,000 1 R&D & Ecosystem 25% unlocked at launch; 75% unlocks daily from year 1 to year 4 2023-10-31 Instant/Daily 67M/201M 1/1095 Early Backers: Seed 33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 2 2024-10-31 Instant/Daily 52.47M/106.53M 1/365 Early Backers: Series A&B 33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 2 2024-10-31 Instant/Daily 65.01M/131.99M 1/365 Initial Core Contributors 33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 3 2024-10-31 Instant/Daily 58.08M/117.92M 1/730 Cliff Unlock Event: On Oct. 31, 2024, a major unlock (“cliff”) occurs, releasing 33% of allocations for Early Backers and Core Contributors, significantly increasing circulating supply.

On Oct. 31, 2024, a major unlock (“cliff”) occurs, releasing 33% of allocations for Early Backers and Core Contributors, significantly increasing circulating supply. Continuous Vesting: Remaining tokens for these groups unlock linearly (daily) over the subsequent 1–3 years, depending on the category.

Remaining tokens for these groups unlock linearly (daily) over the subsequent 1–3 years, depending on the category. R&D & Ecosystem: 25% unlocked at launch, 75% unlocks daily over three years starting from the first anniversary. Implications and Analysis Supply Dynamics: The initial cliff unlock introduces a large supply shock, followed by predictable, steady monthly unlocks, which can impact market liquidity and price.

The initial cliff unlock introduces a large supply shock, followed by predictable, steady monthly unlocks, which can impact market liquidity and price. Incentive Alignment: The inflationary rewards and vesting schedules are designed to incentivize long-term participation and network security.

The inflationary rewards and vesting schedules are designed to incentivize long-term participation and network security. Governance and Flexibility: TIA holders have significant influence over network parameters and ecosystem funding, supporting decentralized governance. References For detailed unlock schedules and governance, see the Celestia documentation.

For the inflation schedule, refer to ADR019. Celestia’s token economics reflect a careful balance between rewarding early contributors, supporting ongoing development, and fostering a robust, decentralized ecosystem. The combination of inflationary rewards, structured unlocks, and active governance mechanisms aims to ensure both security and adaptability as the network evolves.

TIA (TIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TIA (TIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TIA tokeni tokenoomikat, avastage TIA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TIA Kas olete huvitatud TIA (TIA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TIA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TIA MEXC-ist osta!

TIA (TIA) hinna ajalugu TIA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TIA hinna ajalugu kohe!

TIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TIA võiks suunduda? Meie TIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TIA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!