THENA (THE) teave The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc… Ametlik veebisait: https://thena.fi/ Valge raamat: https://thena.gitbook.io/thena/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11 Ostke THE kohe!

THENA (THE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage THENA (THE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.67M $ 43.67M $ 43.67M Koguvaru: $ 260.91M $ 260.91M $ 260.91M Ringlev varu: $ 109.44M $ 109.44M $ 109.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 130.12M $ 130.12M $ 130.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.4676 $ 4.4676 $ 4.4676 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 Praegune hind: $ 0.399 $ 0.399 $ 0.399 Lisateave THENA (THE) hinna kohta

THENA (THE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud THENA (THE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate THE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: THE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate THE tokeni tokenoomikat, avastage THE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust THE Kas olete huvitatud THENA (THE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid THE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas THE MEXC-ist osta!

THENA (THE) hinna ajalugu THE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage THE hinna ajalugu kohe!

THE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu THE võiks suunduda? Meie THE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake THE tokeni hinna ennustust kohe!

