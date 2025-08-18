THENA (THE) reaalajas hind on $ 0.4513. Viimase 24 tunni jooksul THE kaubeldud madalaim $ 0.4464 ja kõrgeim $ 0.4788 näitab aktiivset turu volatiivsust. THEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.10318040169636 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07220387483514598.
Lüliajalise tootluse osas on THE muutunud -0.51% viimase tunni jooksul, -3.56% 24 tunni vältel +15.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
THENA (THE) – turuteave
No.579
$ 49.39M
$ 2.31M
$ 147.18M
109.44M
326,120,291
260,910,052.1461111
33.55%
BSC
THENA praegune turukapitalisatsioon on $ 49.39M$ 2.31M 24 tunnise kauplemismahuga. THE ringlev varu on 109.44M, mille koguvaru on 260910052.1461111. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 147.18M.
THENA (THE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse THENA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.016659
-3.56%
30 päeva
$ +0.0423
+10.34%
60 päeva
$ +0.1985
+78.52%
90 päeva
$ +0.1481
+48.84%
THENA Hinnamuutus täna
Täna registreeris THE muutuse $ -0.016659 (-3.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
THENA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0423 (+10.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
THENA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus THE $ +0.1985 (+78.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
THENA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1481 (+48.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada THENA (THE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…
THENA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie THENA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida THE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse THENA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie THENA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
THENA hinna ennustus (USD)
Kui palju on THENA (THE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie THENA (THE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida THENA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
THENA (THE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
THENA (THE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas THENA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust THENA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.