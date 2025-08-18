Rohkem infot THE

THENA logo

THENA hind(THE)

1 THE/USD reaalajas hind:

$0.4513
$0.4513$0.4513
-3.56%1D
USD
THENA (THE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:20:45 (UTC+8)

THENA (THE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4464
$ 0.4464$ 0.4464
24 h madal
$ 0.4788
$ 0.4788$ 0.4788
24 h kõrge

$ 0.4464
$ 0.4464$ 0.4464

$ 0.4788
$ 0.4788$ 0.4788

$ 4.10318040169636
$ 4.10318040169636$ 4.10318040169636

$ 0.07220387483514598
$ 0.07220387483514598$ 0.07220387483514598

-0.51%

-3.56%

+15.33%

+15.33%

THENA (THE) reaalajas hind on $ 0.4513. Viimase 24 tunni jooksul THE kaubeldud madalaim $ 0.4464 ja kõrgeim $ 0.4788 näitab aktiivset turu volatiivsust. THEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.10318040169636 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07220387483514598.

Lüliajalise tootluse osas on THE muutunud -0.51% viimase tunni jooksul, -3.56% 24 tunni vältel +15.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

THENA (THE) – turuteave

No.579

$ 49.39M
$ 49.39M$ 49.39M

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

$ 147.18M
$ 147.18M$ 147.18M

109.44M
109.44M 109.44M

326,120,291
326,120,291 326,120,291

260,910,052.1461111
260,910,052.1461111 260,910,052.1461111

33.55%

BSC

THENA praegune turukapitalisatsioon on $ 49.39M $ 2.31M 24 tunnise kauplemismahuga. THE ringlev varu on 109.44M, mille koguvaru on 260910052.1461111. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 147.18M.

THENA (THE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse THENA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.016659-3.56%
30 päeva$ +0.0423+10.34%
60 päeva$ +0.1985+78.52%
90 päeva$ +0.1481+48.84%
THENA Hinnamuutus täna

Täna registreeris THE muutuse $ -0.016659 (-3.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

THENA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0423 (+10.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

THENA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus THE $ +0.1985 (+78.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

THENA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1481 (+48.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada THENA (THE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe THENA hinnaajaloo lehte.

Mis on THENA (THE)

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

THENA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie THENA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida THE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse THENA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie THENA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

THENA hinna ennustus (USD)

Kui palju on THENA (THE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie THENA (THE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida THENA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake THENA hinna ennustust kohe!

THENA (THE) tokenoomika

THENA (THE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

THENA (THE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas THENA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust THENA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

THE kohalike valuutade suhtes

1 THENA(THE)/VND
11,875.9595
1 THENA(THE)/AUD
A$0.690489
1 THENA(THE)/GBP
0.329449
1 THENA(THE)/EUR
0.383605
1 THENA(THE)/USD
$0.4513
1 THENA(THE)/MYR
RM1.899973
1 THENA(THE)/TRY
18.435605
1 THENA(THE)/JPY
¥66.3411
1 THENA(THE)/ARS
ARS$584.582429
1 THENA(THE)/RUB
35.941532
1 THENA(THE)/INR
39.493263
1 THENA(THE)/IDR
Rp7,279.031239
1 THENA(THE)/KRW
626.801544
1 THENA(THE)/PHP
25.521015
1 THENA(THE)/EGP
￡E.21.757173
1 THENA(THE)/BRL
R$2.43702
1 THENA(THE)/CAD
C$0.622794
1 THENA(THE)/BDT
54.805872
1 THENA(THE)/NGN
692.176862
1 THENA(THE)/UAH
18.598073
1 THENA(THE)/VES
Bs60.9255
1 THENA(THE)/CLP
$435.0532
1 THENA(THE)/PKR
Rs127.844264
1 THENA(THE)/KZT
244.338333
1 THENA(THE)/THB
฿14.604068
1 THENA(THE)/TWD
NT$13.552539
1 THENA(THE)/AED
د.إ1.656271
1 THENA(THE)/CHF
Fr0.36104
1 THENA(THE)/HKD
HK$3.529166
1 THENA(THE)/AMD
֏172.513938
1 THENA(THE)/MAD
.د.م4.057187
1 THENA(THE)/MXN
$8.452849
1 THENA(THE)/PLN
1.638219
1 THENA(THE)/RON
лв1.949616
1 THENA(THE)/SEK
kr4.305402
1 THENA(THE)/BGN
лв0.753671
1 THENA(THE)/HUF
Ft152.259594
1 THENA(THE)/CZK
9.436683
1 THENA(THE)/KWD
د.ك0.1376465
1 THENA(THE)/ILS
1.520881
1 THENA(THE)/NOK
kr4.585208
1 THENA(THE)/NZD
$0.758184

THENA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest THENA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse THENA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse THENA kohta

Kui palju on THENA (THE) tänapäeval väärt?
Reaalajas THE hind USD on 0.4513 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THE/USD hind?
Praegune hind THE/USD on $ 0.4513. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on THENA turukapitalisatsioon?
THE turukapitalisatsioon on $ 49.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THE ringlev varu?
THE ringlev varu on 109.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THE (ATH) hind?
THE saavutab ATH hinna summas 4.10318040169636 USD.
Mis oli kõigi aegade THE madalaim (ATL) hind?
THE nägi ATL hinda summas 0.07220387483514598 USD.
Milline on THE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THE kauplemismaht on $ 2.31M USD.
Kas THE sel aastal kõrgemale ka suundub?
THE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THE hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:20:45 (UTC+8)

THENA (THE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

THE/USD kalkulaator

Summa

THE
THE
USD
USD

1 THE = 0.4513 USD

Kauplemine: THE

THEUSDT
$0.4513
$0.4513$0.4513
-3.54%

Liituge MEXC-ga juba täna

