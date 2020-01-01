TFUEL (TFUEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TFUEL (TFUEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TFUEL (TFUEL) teave Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network. Ametlik veebisait: https://www.thetatoken.org Valge raamat: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-latest.pdf?v=1553657855.509 Plokiahela Explorer: https://explorer.thetatoken.org/ Ostke TFUEL kohe!

TFUEL (TFUEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TFUEL (TFUEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 243.19M $ 243.19M $ 243.19M Koguvaru: $ 7.04B $ 7.04B $ 7.04B Ringlev varu: $ 7.04B $ 7.04B $ 7.04B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 243.19M $ 243.19M $ 243.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 Praegune hind: $ 0.03453 $ 0.03453 $ 0.03453 Lisateave TFUEL (TFUEL) hinna kohta

TFUEL (TFUEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TFUEL (TFUEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TFUEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TFUEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TFUEL tokeni tokenoomikat, avastage TFUEL tokeni reaalajas hinda!

TFUEL (TFUEL) hinna ajalugu TFUEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TFUEL hinna ajalugu kohe!

TFUEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TFUEL võiks suunduda? Meie TFUEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TFUEL tokeni hinna ennustust kohe!

