TFUEL logo

TFUEL hind(TFUEL)

1 TFUEL/USD reaalajas hind:

$0.03685
$0.03685$0.03685
-1.49%1D
USD
TFUEL (TFUEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:20:22 (UTC+8)

TFUEL (TFUEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03675
$ 0.03675$ 0.03675
24 h madal
$ 0.03749
$ 0.03749$ 0.03749
24 h kõrge

$ 0.03675
$ 0.03675$ 0.03675

$ 0.03749
$ 0.03749$ 0.03749

$ 0.68071584
$ 0.68071584$ 0.68071584

$ 0.000889723475662
$ 0.000889723475662$ 0.000889723475662

-0.06%

-1.49%

-2.16%

-2.16%

TFUEL (TFUEL) reaalajas hind on $ 0.03685. Viimase 24 tunni jooksul TFUEL kaubeldud madalaim $ 0.03675 ja kõrgeim $ 0.03749 näitab aktiivset turu volatiivsust. TFUELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.68071584 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000889723475662.

Lüliajalise tootluse osas on TFUEL muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -1.49% 24 tunni vältel -2.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TFUEL (TFUEL) – turuteave

No.180

$ 259.42M
$ 259.42M$ 259.42M

$ 155.00K
$ 155.00K$ 155.00K

$ 259.42M
$ 259.42M$ 259.42M

7.04B
7.04B 7.04B

7,039,865,066
7,039,865,066 7,039,865,066

0.01%

THETA

TFUEL praegune turukapitalisatsioon on $ 259.42M $ 155.00K 24 tunnise kauplemismahuga. TFUEL ringlev varu on 7.04B, mille koguvaru on 7039865066. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

TFUEL (TFUEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TFUEL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005574-1.49%
30 päeva$ -0.00223-5.71%
60 päeva$ +0.00407+12.41%
90 päeva$ -0.00008-0.22%
TFUEL Hinnamuutus täna

Täna registreeris TFUEL muutuse $ -0.0005574 (-1.49%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TFUEL 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00223 (-5.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TFUEL 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TFUEL $ +0.00407 (+12.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TFUEL 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00008 (-0.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TFUEL (TFUEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TFUEL hinnaajaloo lehte.

Mis on TFUEL (TFUEL)

Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network.

TFUEL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TFUEL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TFUEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TFUEL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TFUEL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TFUEL hinna ennustus (USD)

Kui palju on TFUEL (TFUEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TFUEL (TFUEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TFUEL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TFUEL hinna ennustust kohe!

TFUEL (TFUEL) tokenoomika

TFUEL (TFUEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TFUEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TFUEL (TFUEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TFUEL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TFUEL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TFUEL kohalike valuutade suhtes

1 TFUEL(TFUEL)/VND
969.70775
1 TFUEL(TFUEL)/AUD
A$0.0563805
1 TFUEL(TFUEL)/GBP
0.0269005
1 TFUEL(TFUEL)/EUR
0.0313225
1 TFUEL(TFUEL)/USD
$0.03685
1 TFUEL(TFUEL)/MYR
RM0.1551385
1 TFUEL(TFUEL)/TRY
1.5053225
1 TFUEL(TFUEL)/JPY
¥5.41695
1 TFUEL(TFUEL)/ARS
ARS$47.7329105
1 TFUEL(TFUEL)/RUB
2.934734
1 TFUEL(TFUEL)/INR
3.2247435
1 TFUEL(TFUEL)/IDR
Rp594.3547555
1 TFUEL(TFUEL)/KRW
51.180228
1 TFUEL(TFUEL)/PHP
2.0838675
1 TFUEL(TFUEL)/EGP
￡E.1.7765385
1 TFUEL(TFUEL)/BRL
R$0.19899
1 TFUEL(TFUEL)/CAD
C$0.050853
1 TFUEL(TFUEL)/BDT
4.475064
1 TFUEL(TFUEL)/NGN
56.518319
1 TFUEL(TFUEL)/UAH
1.5185885
1 TFUEL(TFUEL)/VES
Bs4.97475
1 TFUEL(TFUEL)/CLP
$35.5234
1 TFUEL(TFUEL)/PKR
Rs10.438868
1 TFUEL(TFUEL)/KZT
19.9509585
1 TFUEL(TFUEL)/THB
฿1.192466
1 TFUEL(TFUEL)/TWD
NT$1.1066055
1 TFUEL(TFUEL)/AED
د.إ0.1352395
1 TFUEL(TFUEL)/CHF
Fr0.02948
1 TFUEL(TFUEL)/HKD
HK$0.288167
1 TFUEL(TFUEL)/AMD
֏14.086281
1 TFUEL(TFUEL)/MAD
.د.م0.3312815
1 TFUEL(TFUEL)/MXN
$0.6902005
1 TFUEL(TFUEL)/PLN
0.1337655
1 TFUEL(TFUEL)/RON
лв0.159192
1 TFUEL(TFUEL)/SEK
kr0.351549
1 TFUEL(TFUEL)/BGN
лв0.0615395
1 TFUEL(TFUEL)/HUF
Ft12.432453
1 TFUEL(TFUEL)/CZK
0.7705335
1 TFUEL(TFUEL)/KWD
د.ك0.01123925
1 TFUEL(TFUEL)/ILS
0.1241845
1 TFUEL(TFUEL)/NOK
kr0.374396
1 TFUEL(TFUEL)/NZD
$0.061908

TFUEL ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TFUEL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TFUEL ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TFUEL kohta

Kui palju on TFUEL (TFUEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas TFUEL hind USD on 0.03685 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TFUEL/USD hind?
Praegune hind TFUEL/USD on $ 0.03685. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TFUEL turukapitalisatsioon?
TFUEL turukapitalisatsioon on $ 259.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TFUEL ringlev varu?
TFUEL ringlev varu on 7.04B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TFUEL (ATH) hind?
TFUEL saavutab ATH hinna summas 0.68071584 USD.
Mis oli kõigi aegade TFUEL madalaim (ATL) hind?
TFUEL nägi ATL hinda summas 0.000889723475662 USD.
Milline on TFUEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TFUEL kauplemismaht on $ 155.00K USD.
Kas TFUEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
TFUEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TFUEL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TFUEL/USD kalkulaator

Summa

TFUEL
TFUEL
USD
USD

1 TFUEL = 0.03685 USD

Kauplemine: TFUEL

TFUELUSDT
$0.03685
$0.03685$0.03685
-1.23%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu