Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network.

KohtNo.176

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.02%

Ringlev varu7,059,352,371

Maksimaalne varu0

Koguvaru7,059,352,371

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.68071584,2021-06-09

Madalaim hind0.000889723475662,2020-03-13

Avalik plokiahelTHETA

Loading...