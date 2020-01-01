Tectum EmissionToken (TET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tectum EmissionToken (TET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tectum EmissionToken (TET) teave Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. Ametlik veebisait: https://tectum.io/ Valge raamat: https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ Plokiahela Explorer: https://explorer.tectum.io/ Ostke TET kohe!

Tectum EmissionToken (TET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tectum EmissionToken (TET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.64M $ 9.64M $ 9.64M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 9.81M $ 9.81M $ 9.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.82M $ 9.82M $ 9.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 46 $ 46 $ 46 Kõigi aegade madalaim: $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 Praegune hind: $ 0.9822 $ 0.9822 $ 0.9822 Lisateave Tectum EmissionToken (TET) hinna kohta

Tectum EmissionToken (TET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tectum EmissionToken (TET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TET tokeni tokenoomikat, avastage TET tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TET Kas olete huvitatud Tectum EmissionToken (TET) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TET ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TET MEXC-ist osta!

Tectum EmissionToken (TET) hinna ajalugu TET hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TET hinna ajalugu kohe!

TET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TET võiks suunduda? Meie TET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TET tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!