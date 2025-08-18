Tectum EmissionToken (TET) reaalajas hind on $ 1.0416. Viimase 24 tunni jooksul TET kaubeldud madalaim $ 0.9561 ja kõrgeim $ 1.0997 näitab aktiivset turu volatiivsust. TETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 45.24342090893949 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.34821281324983916.
Lüliajalise tootluse osas on TET muutunud -3.52% viimase tunni jooksul, -1.23% 24 tunni vältel -8.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tectum EmissionToken (TET) – turuteave
$ 10.22M
$ 82.38K
$ 10.42M
9.81M
10,000,000
10,000,000
98.14%
ETH
Tectum EmissionToken praegune turukapitalisatsioon on $ 10.22M$ 82.38K 24 tunnise kauplemismahuga. TET ringlev varu on 9.81M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.42M.
Tectum EmissionToken (TET) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tectum EmissionToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.012971
-1.23%
30 päeva
$ +0.4345
+71.56%
60 päeva
$ +0.4656
+80.83%
90 päeva
$ -0.2644
-20.25%
Tectum EmissionToken Hinnamuutus täna
Täna registreeris TET muutuse $ -0.012971 (-1.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tectum EmissionToken 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.4345 (+71.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tectum EmissionToken 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TET $ +0.4656 (+80.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tectum EmissionToken 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2644 (-20.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Tectum EmissionToken (TET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.
Tectum EmissionToken hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tectum EmissionToken (TET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tectum EmissionToken (TET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tectum EmissionToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tectum EmissionToken (TET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
