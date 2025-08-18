Rohkem infot TET

Tectum EmissionToken logo

Tectum EmissionToken hind(TET)

1 TET/USD reaalajas hind:

Tectum EmissionToken (TET) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Tectum EmissionToken (TET) hinna teave (USD)

Tectum EmissionToken (TET) reaalajas hind on $ 1.0416. Viimase 24 tunni jooksul TET kaubeldud madalaim $ 0.9561 ja kõrgeim $ 1.0997 näitab aktiivset turu volatiivsust. TETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 45.24342090893949 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.34821281324983916.

Lüliajalise tootluse osas on TET muutunud -3.52% viimase tunni jooksul, -1.23% 24 tunni vältel -8.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tectum EmissionToken (TET) – turuteave

No.1167

ETH

Tectum EmissionToken praegune turukapitalisatsioon on $ 10.22M $ 82.38K 24 tunnise kauplemismahuga. TET ringlev varu on 9.81M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.42M.

Tectum EmissionToken (TET) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tectum EmissionToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.012971-1.23%
30 päeva$ +0.4345+71.56%
60 päeva$ +0.4656+80.83%
90 päeva$ -0.2644-20.25%
Tectum EmissionToken Hinnamuutus täna

Täna registreeris TET muutuse $ -0.012971 (-1.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tectum EmissionToken 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.4345 (+71.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tectum EmissionToken 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TET $ +0.4656 (+80.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tectum EmissionToken 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2644 (-20.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tectum EmissionToken (TET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Tectum EmissionToken hinnaajaloo lehte.

Mis on Tectum EmissionToken (TET)

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Tectum EmissionToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tectum EmissionToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Tectum EmissionToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tectum EmissionToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tectum EmissionToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tectum EmissionToken (TET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tectum EmissionToken (TET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tectum EmissionToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tectum EmissionToken hinna ennustust kohe!

Tectum EmissionToken (TET) tokenoomika

Tectum EmissionToken (TET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tectum EmissionToken (TET) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tectum EmissionToken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tectum EmissionToken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TET kohalike valuutade suhtes

Tectum EmissionToken ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tectum EmissionToken võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Tectum EmissionToken ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tectum EmissionToken kohta

Kui palju on Tectum EmissionToken (TET) tänapäeval väärt?
Reaalajas TET hind USD on 1.0416 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TET/USD hind?
Praegune hind TET/USD on $ 1.0416. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tectum EmissionToken turukapitalisatsioon?
TET turukapitalisatsioon on $ 10.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TET ringlev varu?
TET ringlev varu on 9.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TET (ATH) hind?
TET saavutab ATH hinna summas 45.24342090893949 USD.
Mis oli kõigi aegade TET madalaim (ATL) hind?
TET nägi ATL hinda summas 0.34821281324983916 USD.
Milline on TET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TET kauplemismaht on $ 82.38K USD.
Kas TET sel aastal kõrgemale ka suundub?
TET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TET hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

