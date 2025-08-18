Rohkem infot TEL

Telcoin hind(TEL)

1 TEL/USD reaalajas hind:

$0.005725
-1.75%1D
USD
Telcoin (TEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:19:39 (UTC+8)

Telcoin (TEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005514
24 h madal
$ 0.005879
24 h kõrge

$ 0.005514
$ 0.005879
$ 0.06489695
$ 0.0000651563082403
-0.02%

-1.75%

-6.76%

-6.76%

Telcoin (TEL) reaalajas hind on $ 0.005717. Viimase 24 tunni jooksul TEL kaubeldud madalaim $ 0.005514 ja kõrgeim $ 0.005879 näitab aktiivset turu volatiivsust. TELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06489695 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000651563082403.

Lüliajalise tootluse osas on TEL muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -1.75% 24 tunni vältel -6.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Telcoin (TEL) – turuteave

No.211

$ 520.29M
$ 103.36K
$ 571.70M
91.01B
100,000,000,000
100,000,000,000
91.00%

ETH

Telcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 520.29M $ 103.36K 24 tunnise kauplemismahuga. TEL ringlev varu on 91.01B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 571.70M.

Telcoin (TEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Telcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00010197-1.75%
30 päeva$ -0.000651-10.23%
60 päeva$ +0.00145+33.98%
90 päeva$ +0.000732+14.68%
Telcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris TEL muutuse $ -0.00010197 (-1.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Telcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000651 (-10.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Telcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TEL $ +0.00145 (+33.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Telcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000732 (+14.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Telcoin (TEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Telcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Telcoin (TEL)

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

Telcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Telcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Telcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Telcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Telcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Telcoin (TEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Telcoin (TEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Telcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Telcoin hinna ennustust kohe!

Telcoin (TEL) tokenoomika

Telcoin (TEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Telcoin (TEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Telcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Telcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TEL kohalike valuutade suhtes

Telcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Telcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Telcoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Telcoin kohta

Kui palju on Telcoin (TEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas TEL hind USD on 0.005717 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TEL/USD hind?
Praegune hind TEL/USD on $ 0.005717. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Telcoin turukapitalisatsioon?
TEL turukapitalisatsioon on $ 520.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TEL ringlev varu?
TEL ringlev varu on 91.01B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TEL (ATH) hind?
TEL saavutab ATH hinna summas 0.06489695 USD.
Mis oli kõigi aegade TEL madalaim (ATL) hind?
TEL nägi ATL hinda summas 0.0000651563082403 USD.
Milline on TEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TEL kauplemismaht on $ 103.36K USD.
Kas TEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
TEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TEL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

