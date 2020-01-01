Telcoin (TEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Telcoin (TEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Telcoin (TEL) teave Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products. Ametlik veebisait: https://www.telco.in/ Valge raamat: https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F Ostke TEL kohe!

Telcoin (TEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Telcoin (TEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 458.31M $ 458.31M $ 458.31M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 91.01B $ 91.01B $ 91.01B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 503.60M $ 503.60M $ 503.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.013374 $ 0.013374 $ 0.013374 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 Praegune hind: $ 0.005036 $ 0.005036 $ 0.005036 Lisateave Telcoin (TEL) hinna kohta

Telcoin (TEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Telcoin (TEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TEL tokeni tokenoomikat, avastage TEL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TEL Kas olete huvitatud Telcoin (TEL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TEL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TEL MEXC-ist osta!

Telcoin (TEL) hinna ajalugu TEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TEL hinna ajalugu kohe!

TEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TEL võiks suunduda? Meie TEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TEL tokeni hinna ennustust kohe!

