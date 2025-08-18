TonCapy (TCAPY) reaalajas hind on $ 0.000354. Viimase 24 tunni jooksul TCAPY kaubeldud madalaim $ 0.000352 ja kõrgeim $ 0.000367 näitab aktiivset turu volatiivsust. TCAPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004019076467202727 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000225653432619387.
Lüliajalise tootluse osas on TCAPY muutunud -1.32% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel -4.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TonCapy (TCAPY) – turuteave
TCAPY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 756871879418. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 267.93M.
TonCapy (TCAPY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TonCapy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000674
-0.19%
30 päeva
$ -0.0000562
-13.71%
60 päeva
$ -0.0002627
-42.60%
90 päeva
$ -0.0005482
-60.77%
TonCapy Hinnamuutus täna
Täna registreeris TCAPY muutuse $ -0.000000674 (-0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TonCapy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000562 (-13.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TonCapy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TCAPY $ -0.0002627 (-42.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TonCapy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005482 (-60.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TonCapy (TCAPY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle.
TonCapy hinna ennustus (USD)
TonCapy (TCAPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
