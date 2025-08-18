Rohkem infot TCAPY

TCAPY Hinnainfo

TCAPY Valge raamat

TCAPY Ametlik veebisait

TCAPY Tokenoomika

TCAPY Hinnaprognoos

TCAPY Ajalugu

TCAPY – ostujuhend

TCAPY-usaldusraha valuutakonverter

TCAPY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TonCapy logo

TonCapy hind(TCAPY)

1 TCAPY/USD reaalajas hind:

$0.000354
$0.000354$0.000354
-0.19%1D
USD
TonCapy (TCAPY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:19:32 (UTC+8)

TonCapy (TCAPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000352
$ 0.000352$ 0.000352
24 h madal
$ 0.000367
$ 0.000367$ 0.000367
24 h kõrge

$ 0.000352
$ 0.000352$ 0.000352

$ 0.000367
$ 0.000367$ 0.000367

$ 0.004019076467202727
$ 0.004019076467202727$ 0.004019076467202727

$ 0.000225653432619387
$ 0.000225653432619387$ 0.000225653432619387

-1.32%

-0.19%

-4.46%

-4.46%

TonCapy (TCAPY) reaalajas hind on $ 0.000354. Viimase 24 tunni jooksul TCAPY kaubeldud madalaim $ 0.000352 ja kõrgeim $ 0.000367 näitab aktiivset turu volatiivsust. TCAPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004019076467202727 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000225653432619387.

Lüliajalise tootluse osas on TCAPY muutunud -1.32% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel -4.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TonCapy (TCAPY) – turuteave

No.3767

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 101.88K
$ 101.88K$ 101.88K

$ 267.93M
$ 267.93M$ 267.93M

0.00
0.00 0.00

756,871,879,418
756,871,879,418 756,871,879,418

756,871,879,418
756,871,879,418 756,871,879,418

0.00%

BSC

TonCapy praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 101.88K 24 tunnise kauplemismahuga. TCAPY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 756871879418. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 267.93M.

TonCapy (TCAPY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TonCapy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000674-0.19%
30 päeva$ -0.0000562-13.71%
60 päeva$ -0.0002627-42.60%
90 päeva$ -0.0005482-60.77%
TonCapy Hinnamuutus täna

Täna registreeris TCAPY muutuse $ -0.000000674 (-0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TonCapy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000562 (-13.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TonCapy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TCAPY $ -0.0002627 (-42.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TonCapy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005482 (-60.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TonCapy (TCAPY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TonCapy hinnaajaloo lehte.

Mis on TonCapy (TCAPY)

TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle.

TonCapy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TonCapy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TCAPY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TonCapy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TonCapy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TonCapy hinna ennustus (USD)

Kui palju on TonCapy (TCAPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TonCapy (TCAPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TonCapy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TonCapy hinna ennustust kohe!

TonCapy (TCAPY) tokenoomika

TonCapy (TCAPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TCAPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TonCapy (TCAPY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TonCapy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TonCapy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TCAPY kohalike valuutade suhtes

1 TonCapy(TCAPY)/VND
9.31551
1 TonCapy(TCAPY)/AUD
A$0.00054162
1 TonCapy(TCAPY)/GBP
0.00025842
1 TonCapy(TCAPY)/EUR
0.0003009
1 TonCapy(TCAPY)/USD
$0.000354
1 TonCapy(TCAPY)/MYR
RM0.00149034
1 TonCapy(TCAPY)/TRY
0.0144609
1 TonCapy(TCAPY)/JPY
¥0.052038
1 TonCapy(TCAPY)/ARS
ARS$0.45854682
1 TonCapy(TCAPY)/RUB
0.02819256
1 TonCapy(TCAPY)/INR
0.03097854
1 TonCapy(TCAPY)/IDR
Rp5.70967662
1 TonCapy(TCAPY)/KRW
0.49166352
1 TonCapy(TCAPY)/PHP
0.0200187
1 TonCapy(TCAPY)/EGP
￡E.0.01706634
1 TonCapy(TCAPY)/BRL
R$0.0019116
1 TonCapy(TCAPY)/CAD
C$0.00048852
1 TonCapy(TCAPY)/BDT
0.04298976
1 TonCapy(TCAPY)/NGN
0.54294396
1 TonCapy(TCAPY)/UAH
0.01458834
1 TonCapy(TCAPY)/VES
Bs0.04779
1 TonCapy(TCAPY)/CLP
$0.341256
1 TonCapy(TCAPY)/PKR
Rs0.10028112
1 TonCapy(TCAPY)/KZT
0.19165914
1 TonCapy(TCAPY)/THB
฿0.01145544
1 TonCapy(TCAPY)/TWD
NT$0.01063062
1 TonCapy(TCAPY)/AED
د.إ0.00129918
1 TonCapy(TCAPY)/CHF
Fr0.0002832
1 TonCapy(TCAPY)/HKD
HK$0.00276828
1 TonCapy(TCAPY)/AMD
֏0.13532004
1 TonCapy(TCAPY)/MAD
.د.م0.00318246
1 TonCapy(TCAPY)/MXN
$0.00663042
1 TonCapy(TCAPY)/PLN
0.00128502
1 TonCapy(TCAPY)/RON
лв0.00152928
1 TonCapy(TCAPY)/SEK
kr0.00337716
1 TonCapy(TCAPY)/BGN
лв0.00059118
1 TonCapy(TCAPY)/HUF
Ft0.11943252
1 TonCapy(TCAPY)/CZK
0.00740214
1 TonCapy(TCAPY)/KWD
د.ك0.00010797
1 TonCapy(TCAPY)/ILS
0.00119298
1 TonCapy(TCAPY)/NOK
kr0.00359664
1 TonCapy(TCAPY)/NZD
$0.00059472

TonCapy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TonCapy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TonCapy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TonCapy kohta

Kui palju on TonCapy (TCAPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas TCAPY hind USD on 0.000354 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TCAPY/USD hind?
Praegune hind TCAPY/USD on $ 0.000354. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TonCapy turukapitalisatsioon?
TCAPY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TCAPY ringlev varu?
TCAPY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TCAPY (ATH) hind?
TCAPY saavutab ATH hinna summas 0.004019076467202727 USD.
Mis oli kõigi aegade TCAPY madalaim (ATL) hind?
TCAPY nägi ATL hinda summas 0.000225653432619387 USD.
Milline on TCAPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TCAPY kauplemismaht on $ 101.88K USD.
Kas TCAPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
TCAPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TCAPY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:19:32 (UTC+8)

TonCapy (TCAPY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TCAPY/USD kalkulaator

Summa

TCAPY
TCAPY
USD
USD

1 TCAPY = 0.000354 USD

Kauplemine: TCAPY

TCAPYUSDT
$0.000354
$0.000354$0.000354
-0.16%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu