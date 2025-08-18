TARS Protocol (TAI) reaalajas hind on $ 0.06263. Viimase 24 tunni jooksul TAI kaubeldud madalaim $ 0.06203 ja kõrgeim $ 0.06621 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.49410794501545524 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02315821757289225.
Lüliajalise tootluse osas on TAI muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -4.26% 24 tunni vältel -15.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TARS Protocol (TAI) – turuteave
No.542
$ 55.88M
$ 131.86K
$ 62.63M
892.19M
999,999,988
892,189,753.9
89.21%
SOL
TARS Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 55.88M$ 131.86K 24 tunnise kauplemismahuga. TAI ringlev varu on 892.19M, mille koguvaru on 892189753.9. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.63M.
TARS Protocol (TAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TARS Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0027868
-4.26%
30 päeva
$ -0.01693
-21.28%
60 päeva
$ -0.02678
-29.96%
90 päeva
$ -0.0312
-33.26%
TARS Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris TAI muutuse $ -0.0027868 (-4.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TARS Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01693 (-21.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TARS Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAI $ -0.02678 (-29.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TARS Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0312 (-33.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TARS Protocol (TAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.
TARS Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on TARS Protocol (TAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TARS Protocol (TAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TARS Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TARS Protocol (TAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas TARS Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TARS Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
