Rohkem infot TAI

TAI Hinnainfo

TAI Valge raamat

TAI Ametlik veebisait

TAI Tokenoomika

TAI Hinnaprognoos

TAI Ajalugu

TAI – ostujuhend

TAI-usaldusraha valuutakonverter

TAI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TARS Protocol logo

TARS Protocol hind(TAI)

1 TAI/USD reaalajas hind:

$0.06263
$0.06263$0.06263
-4.26%1D
USD
TARS Protocol (TAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:29:54 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06203
$ 0.06203$ 0.06203
24 h madal
$ 0.06621
$ 0.06621$ 0.06621
24 h kõrge

$ 0.06203
$ 0.06203$ 0.06203

$ 0.06621
$ 0.06621$ 0.06621

$ 0.49410794501545524
$ 0.49410794501545524$ 0.49410794501545524

$ 0.02315821757289225
$ 0.02315821757289225$ 0.02315821757289225

-0.31%

-4.26%

-15.21%

-15.21%

TARS Protocol (TAI) reaalajas hind on $ 0.06263. Viimase 24 tunni jooksul TAI kaubeldud madalaim $ 0.06203 ja kõrgeim $ 0.06621 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.49410794501545524 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02315821757289225.

Lüliajalise tootluse osas on TAI muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -4.26% 24 tunni vältel -15.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TARS Protocol (TAI) – turuteave

No.542

$ 55.88M
$ 55.88M$ 55.88M

$ 131.86K
$ 131.86K$ 131.86K

$ 62.63M
$ 62.63M$ 62.63M

892.19M
892.19M 892.19M

999,999,988
999,999,988 999,999,988

892,189,753.9
892,189,753.9 892,189,753.9

89.21%

SOL

TARS Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 55.88M $ 131.86K 24 tunnise kauplemismahuga. TAI ringlev varu on 892.19M, mille koguvaru on 892189753.9. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.63M.

TARS Protocol (TAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TARS Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0027868-4.26%
30 päeva$ -0.01693-21.28%
60 päeva$ -0.02678-29.96%
90 päeva$ -0.0312-33.26%
TARS Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris TAI muutuse $ -0.0027868 (-4.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TARS Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01693 (-21.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TARS Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TAI $ -0.02678 (-29.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TARS Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0312 (-33.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TARS Protocol (TAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TARS Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on TARS Protocol (TAI)

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

TARS Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TARS Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TARS Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TARS Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TARS Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on TARS Protocol (TAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TARS Protocol (TAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TARS Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TARS Protocol hinna ennustust kohe!

TARS Protocol (TAI) tokenoomika

TARS Protocol (TAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TARS Protocol (TAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TARS Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TARS Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TAI kohalike valuutade suhtes

1 TARS Protocol(TAI)/VND
1,648.10845
1 TARS Protocol(TAI)/AUD
A$0.0958239
1 TARS Protocol(TAI)/GBP
0.0457199
1 TARS Protocol(TAI)/EUR
0.0532355
1 TARS Protocol(TAI)/USD
$0.06263
1 TARS Protocol(TAI)/MYR
RM0.2636723
1 TARS Protocol(TAI)/TRY
2.5584355
1 TARS Protocol(TAI)/JPY
¥9.20661
1 TARS Protocol(TAI)/ARS
ARS$81.1265179
1 TARS Protocol(TAI)/RUB
4.9891058
1 TARS Protocol(TAI)/INR
5.4807513
1 TARS Protocol(TAI)/IDR
Rp1,010.1611489
1 TARS Protocol(TAI)/KRW
86.9855544
1 TARS Protocol(TAI)/PHP
3.5561314
1 TARS Protocol(TAI)/EGP
￡E.3.0193923
1 TARS Protocol(TAI)/BRL
R$0.338202
1 TARS Protocol(TAI)/CAD
C$0.0864294
1 TARS Protocol(TAI)/BDT
7.5976453
1 TARS Protocol(TAI)/NGN
95.9109557
1 TARS Protocol(TAI)/UAH
2.5809823
1 TARS Protocol(TAI)/VES
Bs8.45505
1 TARS Protocol(TAI)/CLP
$60.25006
1 TARS Protocol(TAI)/PKR
Rs17.7267952
1 TARS Protocol(TAI)/KZT
33.8721829
1 TARS Protocol(TAI)/THB
฿2.0260805
1 TARS Protocol(TAI)/TWD
NT$1.8807789
1 TARS Protocol(TAI)/AED
د.إ0.2298521
1 TARS Protocol(TAI)/CHF
Fr0.050104
1 TARS Protocol(TAI)/HKD
HK$0.4897666
1 TARS Protocol(TAI)/AMD
֏23.949712
1 TARS Protocol(TAI)/MAD
.د.م0.5630437
1 TARS Protocol(TAI)/MXN
$1.1718073
1 TARS Protocol(TAI)/PLN
0.2273469
1 TARS Protocol(TAI)/RON
лв0.2705616
1 TARS Protocol(TAI)/SEK
kr0.5974902
1 TARS Protocol(TAI)/BGN
лв0.1045921
1 TARS Protocol(TAI)/HUF
Ft21.1369987
1 TARS Protocol(TAI)/CZK
1.308967
1 TARS Protocol(TAI)/KWD
د.ك0.01903952
1 TARS Protocol(TAI)/ILS
0.2110631
1 TARS Protocol(TAI)/NOK
kr0.6363208
1 TARS Protocol(TAI)/NZD
$0.1052184

TARS Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TARS Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TARS Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TARS Protocol kohta

Kui palju on TARS Protocol (TAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAI hind USD on 0.06263 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAI/USD hind?
Praegune hind TAI/USD on $ 0.06263. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TARS Protocol turukapitalisatsioon?
TAI turukapitalisatsioon on $ 55.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAI ringlev varu?
TAI ringlev varu on 892.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAI (ATH) hind?
TAI saavutab ATH hinna summas 0.49410794501545524 USD.
Mis oli kõigi aegade TAI madalaim (ATL) hind?
TAI nägi ATL hinda summas 0.02315821757289225 USD.
Milline on TAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAI kauplemismaht on $ 131.86K USD.
Kas TAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:29:54 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TAI/USD kalkulaator

Summa

TAI
TAI
USD
USD

1 TAI = 0.06263 USD

Kauplemine: TAI

TAIUSDT
$0.06263
$0.06263$0.06263
-4.26%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu