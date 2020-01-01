TARS Protocol (TAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TARS Protocol (TAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TARS Protocol (TAI) teave TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3. Ametlik veebisait: https://tars.pro/ Valge raamat: https://docs.tars.pro/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD Ostke TAI kohe!

TARS Protocol (TAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TARS Protocol (TAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 57.29M $ 57.29M $ 57.29M Koguvaru: $ 892.19M $ 892.19M $ 892.19M Ringlev varu: $ 892.19M $ 892.19M $ 892.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 64.21M $ 64.21M $ 64.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.49808 $ 0.49808 $ 0.49808 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 Praegune hind: $ 0.06421 $ 0.06421 $ 0.06421 Lisateave TARS Protocol (TAI) hinna kohta

TARS Protocol (TAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TARS Protocol (TAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TAI tokeni tokenoomikat, avastage TAI tokeni reaalajas hinda!

