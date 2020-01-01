Synapse (SYN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Synapse (SYN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Synapse (SYN) teave Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain Ametlik veebisait: https://synapseprotocol.com Valge raamat: https://docs.synapseprotocol.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29

Synapse (SYN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Synapse (SYN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.69M $ 24.69M $ 24.69M Koguvaru: $ 196.96M $ 196.96M $ 196.96M Ringlev varu: $ 182.16M $ 182.16M $ 182.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.89M $ 33.89M $ 33.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.199 $ 5.199 $ 5.199 Kõigi aegade madalaim: $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 Praegune hind: $ 0.13555 $ 0.13555 $ 0.13555 Lisateave Synapse (SYN) hinna kohta

Synapse (SYN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Synapse (SYN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SYN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SYN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SYN tokeni tokenoomikat, avastage SYN tokeni reaalajas hinda!

Synapse (SYN) hinna ajalugu SYN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SYN hinna ajalugu kohe!

SYN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SYN võiks suunduda? Meie SYN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SYN tokeni hinna ennustust kohe!

